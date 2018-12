Konwencja PiS w Szeligach pod Warszawą

Od przemówienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego rozpoczęła się w Szeligach koło Warszawy konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Następnie głos zabrał premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

- Tak, jak gwiazda betlejemska prowadziła trzech króli do celu, tak niech nas wszystkich prowadzi do celu Polska. Niech będzie naszym drogowskazem - zakończył przemówienie premier Mateusz Morawiecki



Reklama

- Jesteście gotowi do drogi? - zapytał Morawiecki. - Tak! - odpowiedziała sala

- Kobiety, Polki widzą, że nasz kraj się zmienia - kontynuuje premier dziękując kobietom. Nawiązał tez do rządowej polityki prorodzinnej



- Powoli wchodzimy w okres świąteczny. Jak panowie pomagają paniom w przygotowaniach? Muszę uderzyć się w piersi, że słabo z tym u mnie - przyznaje Morawiecki

- Dzisiaj jesteśmy gotowi na kolejne trzy lata, sześć lat, dziewięć - deklaruje premier

- PiS gwarantuje uczciwą politykę historyczną - mówi premier podkreślając, że to drugi filar polityki Prawa i Sprawiedliwości. Odwołał się do dekomunizacji nazw ulic



Nowy program PiS będzie skierowany przede wszystkim do klasy średniej - zapowiedział premier



- My budujemy ofertę w taki sposób, żeby klasa średnia w Polsce była silne - podkreśla premier. - Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem takiej drogi - dodaje



- Potrafimy działać dla dobra Polaków. Wszystkie słupki się zgadzają - mówi Morawiecki



- Przedstawimy nasz program w styczniu, lutym. Zaprezentujemy go wszystkim Polakom - zapowiada Mateusz Morawiecki

Priorytetami rządu ma być poprawa wysokości wynagrodzeń oraz unowocześnianie infrastruktury.

- Orzeł naszej gospodarki musi wzbić się jeszcze wyżej - mówi premier



Premier zaprosił opozycję do współpracy "konkurentów politycznych".



Premier odwołuje się do swojego doświadczenia, które zdobył jako konsul w Irlandii.



- Wiarygodność jest fundamentem naszego programu - powiedział Morawiecki.



Premier zaatakował opozycję, zarzucając jej liczne kłamstwa. - My dotrzymujemy słowa - podkreśla. - Wszystkie nasze propozycje z przedstawionej w kwietniu "Piątki" są albo zrealizowane, albo w trakcie realizacji - mówi.



- Pierwszym z nich jest wiarygodność - mówi Morawiecki



Premier o programie, który ma się składać z trzech filarów.



- Nasze propozycje w Europie zostały zaakceptowane - mówi premier



- Tylko my jesteśmy gwarantem tego skoku w tym właściwym kierunku - mówi Morawiecki

- Razem możemy tego dokonać, ale musi tego dokonać Zjednoczona Prawica - mówi



- Parę dni temu napisali, że chcemy drugi raz wprowadzić Polskę do Europy. Tak, bo Polacy muszą czuć się Europejczykami, także pod względem standardów życia do czego dążymy - mówi Morawiecki

- Szanowni Państwo, jesteśmy sercem Europy! My dzisiaj inspirujemy Europę - rozpoczął premier Morawiecki



Na scenie pojawił się premier Mateusz Morawiecki. Sala skanduje "Mateusz! Mateusz!.



Uczestnicy oglądali klip z obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

- Zwycięstwo jest w zasięgu ręki, ale tę rękę trzeba wyciągnąć i to musi być bardzo silna ręka. Tego nam wszystkim życzę. Niech ten dzień będzie zapowiedzią nowych wielkich zwycięstw - zakończył przemówienie prezes PiS.



- Tylko my możemy zmieniać Polskę, tylko my możemy zmienić los Polaków - mówi Kaczyński. Jak dodał, obietnice opozycji są "śmiechu warte".



- Jakie padały zapowiedzi i co już jest realizowane? Dziś w Warszawie mamy do czynienia z zapowiedziami, które nie są niczym innym, niż rabowaniem Polaków i to z pełnej hipokryzji uzasadnieniem, że to nasza wina - mówi Kaczyński



- Nie zmienimy radykalnie sytuacji w mediach. Musimy to robić poprzez wielką ofensywę, ogromny wysiłek całej partii w dotarciu do Polaków. To jest nasze wielkie, ogromne, trudne, ale możliwe do zrealizowania, zadanie - mówił Kaczyński.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński przemawia na konwencji PiS / Jacek Domiński

Prezes PiS zaatakował opozycję. - Oni rządzić nie potrafią i udowodnili to wielokrotnie. Oni nie są wiarygodni, oni nie dotrzymują słowa. Oni tolerują zło, także zło w tej wielkiej skalo. Ta prawda musi być przekazana polskiemu społeczeństwu - podkreśla prezes PiS



- Liczby wskazują na to, że my rządzić potrafimy - mówi Kaczyński.



- PiS udowodniło w ciągu tych trzech lat, że potrafi rządzić uczciwie - mówił Kaczyński.



Prezes PiS zapowiedział, że dziś nie będzie mowy o konkretnych programach.



Jarosław Kaczyński - chcemy wskazać kierunki, w których chcemy iść.



"Nasza partia musi się stać, w dużej mierze już jest, partią marzeń Polaków" - powiedział Kaczyński.

Na początku, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej w ubiegłym tygodniu Joanny Szczypińskiej.



Na sali, gdzie odbywa się konwencja, jest kilkaset osób, w tym najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości.