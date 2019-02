W sobotę po godz. 11 rozpoczęła się konwencja PiS pod hasłem "Nowa arena programowa". Głos zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński, który przedstawił główne punktu nowego programu wyborczego partii. Jednym z nich jest 500+ na pierwsze dziecko od 1 lipca.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas Konwencji Prawa i Sprawiedliwości / Radek Pietruszka /PAP

Politycy PiS, w tym ministrowie, a także sympatycy ugrupowania rządzącego zebrali się w sobotę przed południem w warszawskiej Hali Expo. Hasłem konwencji jest "Nowa arena programowa", na sali są też hasła "Polska sercem Europy" oraz "Rodzina, rozwój, wiarygodność".

- Zaczynamy kampanię wyborczą 2019 roku. Ona będzie w dwóch turach. Każda z nich jest ważna - mówił na początku konwencji Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS podkreślił, że równość to prawo do godnego życia wszystkich Polaków; pytał czy o tę równość trzeba zabiegać i czy wszyscy w Polsce tę równość akceptują.

- Nie wszyscy. Ciągle trwa zaciekła obrona różnego rodzaju przywilejów, różnych grup, różnych kast i dlatego ten problem jest tak ważny i ma oczywiście różne dodatkowe jeszcze wymiary, w tym tak istotny wymiar ekonomiczny - powiedział Kaczyński.

Jak wskazał, dziś zbliżają się do siebie bardzo odległe grupy społeczne w zakresie "poziomu gospodarczego, ekonomicznego zaopatrzenia". - Te nożyce w Polsce w tej chwili się powoli zamykają, one zawsze będą jakoś tam otwarte, ale powinny być jak najmniejsze - dodał prezes PiS.

Jego zdaniem, "wolność też jest kwestionowana". - Są tacy, którzy chcą nam odebrać wolność poglądów, wolność słowa, ba - wolność sumienia, wolność religii, którzy w gruncie rzeczy zapowiadają, że w Polsce, jeśli zwyciężą, zniesiona zostanie demokracja, a ogromna część społeczeństwa o poglądach innych niż te, które oni głoszą będzie w gruncie rzeczy wyłączona z czynnej polityki - zauważył. - Krótko mówiąc, jest o co zabiegać, ta kampania będzie rozstrzygała o tym, czy w Polsce ta równość i wolność będzie, czy też zostanie podważona - oświadczył Kaczyński.

500 plus na pierwsze dziecko

- Mamy nowy program, program trudny. Pierwszy jego punkt to 500+ od pierwszego dziecka od 1 lipca - ogłosił Kaczyński.

Kaczyński podkreślił w wystąpieniu podczas sobotniej konwencji, że jego ugrupowanie pomoże także "młodym ludziom wchodzącym w życie".

Zapowiedział, że dla młodych, do 26. roku życia nie będzie podatku PIT dla pracowników. Zapowiedział również obniżenie kosztów pracy.

Pomoc dla emerytów

Czwarty punkt programu PiS to pomoc dla emerytów: "taka trzynastka w postaci najniższej emerytury 1100 zł dla każdego emeryta" - zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w wystąpieniu podczas sobotniej konwencji PiS.

- Zrobimy to w tym roku, i zrobimy wszystko, żeby uczynić to także w przyszłym i w następnym - zadeklarował Kaczyński. Jak dodał, pomoc ta ma być wypłacana od maja.

Podkreślił, że pomoc emerytom ma być elementem zmniejszania różnic majątkowych w polskim społeczeństwie.

Od 1 marca 2019 r. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniosą 1100 zł (obecnie jest to 1029,80 zł). Natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 772,35 zł do 825 zł.

Kwestia połączeń autobusowych

- W Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat połączenia autobusowe, głównie PKS, zostały zredukowane o połowę z prawie miliarda przejechanych kilometrów do niespełna pół miliarda. Przywrócimy to, przywrócimy ten miliard, przywrócimy połączenia - mówił Kaczyński.

- Te połączenia, o których mówiłem, połączenia autobusowe, dotyczą oczywiście wszystkich, całej Polski, także wielkich miast, ale przede wszystkim mniejszych miast i wsi - podkreślił lider PiS.

"Podsumujemy dokonania rządu"

"Podczas konwencji podsumujemy dokonania rządu, wskażemy, co udało się zrobić, podkreślając tym samym naszą wiarygodność. Zostaną też wskazane pewne perspektywy na przyszłość, wyznaczymy cele na kolejne lata, w tym te dotyczące sfery szeroko rozumianej gospodarki" - mówił w niedawnej rozmowie z PAP szef sztabu wyborczego PiS, europoseł Tomasz Poręba.

Z kolei rzeczniczka PiS Beata Mazurek zapowiadała, że podczas konwencji PiS przedstawi propozycje m.in. w sprawie wyższych płac i modernizacji Polski. "Będą propozycje, które będą dotyczyły i Europy, wyższych płac, i modernizacji Polski" - mówił Mazurek w Polsat News.

"Celem konwencji jest zmobilizowanie naszych działaczy i sympatyków, bo ten rok jest kluczowy z punktu widzenia dalszego kierunku rozwoju Polski. To będzie rok decydujący o rozkładzie sił politycznych w Polsce" - podkreślił szef sztabu PiS.

Wybory do PE

Poprzednia konwencja PiS odbyła się w grudniu ub.r. Premier podkreślał wówczas, że celem PiS jest zapewnienie Polakom życia na poziomie europejskim. Zapowiedział też, że postulaty nowego programu wyborczego będą koncentrować się wokół trzech punktów: Europy, wyższych płac i modernizacji Polski.

Konwencja odbywa się niedługo przed terminem, w którym prezydent - zgodnie z Kodeksem wyborczym - musi wydać postanowienie ws zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Takie postanowienie musi się pojawić nie później niż 25 lutego. Wybory do europarlamentu odbędą się 26 maja, a Polacy wybiorą 52 przedstawicieli do PE.

We wtorek Komitet Polityczny PiS podjął decyzje dotyczące "jedynek" i "dwójek" na listach w wyborach do PE. Wśród "jedynek" są m.in. szef MSWiA Joachim Brudziński, wicepremier Beata Szydło, Jacek Saryusz-Wolski, wicemarszałek Senatu Adam Bielan, Witold Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Tomasz Poręba, Zdzisław Krasnodębski, minister edukacji Anna Zalewska i Anna Fotyga.