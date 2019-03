We Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia odbywa się w sobotę konwencja regionalna PiS. Bierze w niej udział m.in. premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W piątek w Radiu Wrocław premier Morawiecki zapowiedział, że sobotnia konwencja będzie "konwencją mobilizacyjną". "Wchodzimy powoli w okres, w którym kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego nabiera tempa" - powiedział premier. Po konwencji Mateusz Morawiecki spotka się z mieszkańcami w Strzelinie na Dolnym Śląska, zaś prezes PiS Jarosław Kaczyński uda się na spotkanie do Wielunia (woj. łódzkie).

"Jeśli nie zwyciężymy, Polska zacznie się cofać"

Prezes PiS podkreślił podczas sobotniej konwencji, że celem jego partii jest "sprawiedliwa Polska". W tym kontekście Kaczyński stwierdził, że rządowi PiS udało się doprowadzić m.in. do tego, że niektóre rodziny po raz pierwszy wyjechały na wakacje i nie odbiera się rodzinom dzieci z powodu biedy.

"To tylko przykłady, a przecież przed nami nową piątka, 'piątka PiS'. Ona bardzo rozszerzy to wszystko, co uczyniliśmy dotąd. Powtarzam - ta dobra droga do sprawiedliwej Polski, to droga dla Polaków, to droga poprawy ich losu" - oświadczył prezes PiS.

Kaczyński postawił też pytanie, które - jak mówił - muszą postawić Polacy. "Czy ta droga ma być kontynuowana? Żeby była kontynuowana to musimy umieć zwyciężać, w tych najbliższych majowych, europejskich wyborach, w tych jesiennych - parlamentarnych i w tych w 2020 r. - prezydenckich" - podkreślił lider PiS.

Jak dodał, aby PiS nadal kontynuował reformy w kraju musi mieć możliwości. "Musimy po prostu mieć możliwości, a tą możliwość daje władza, by dalej tą drogą iść" - zaznaczył Kaczyński. Po tych słowach zgromadzeni na sali politycy i sympatycy PiS zaczęli skandować: "Zwyciężymy!".

"Jeśli tak się nie stanie, to Polska zacznie się cofać. Nasi przeciwnicy z całą pewnością, nawet gdyby chcieli, nie potrafiliby tej drogi kontynuować. Ale nie chcą, mówią, że nie chcą. Mówią, że mają zamiar to wszystko zmienić, że mają zamiar zniszczyć naszą politykę społeczną, że mają zamiar zniszczyć także polską demokrację" - powiedział Kaczyński.

"Nie dajmy się niczym uśpić"

Lider PiS zwrócił jednocześnie uwagę, że "budować jest trudno, niszczyć jest łatwo".

"Dlatego akurat w tej jednej sprawie można im uwierzyć - tak rzeczywiście zniszczą, jeśli nie będziemy potrafili zwyciężać. Stąd ten wielki obowiązek, który na nas dzisiaj ciąży. Te zwycięstwa, które już odnieśliśmy - od wyborów prezydenckich, przez parlamentarne, samorządowe - to coś, co wynikło przede wszystkim z jednego, z wielkiej pracy dziesiątek tysięcy naszych działaczy, naszych członków, naszych zwolenników" - podkreślił.

"Jeśli o coś dzisiaj apeluję, to właśnie o to, żeby tę pracę podjąć po raz kolejny. Nie dajmy się niczym uśpić" - apelował Kaczyński.

