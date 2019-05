​Kopcińska: 10 maja kolejne spotkanie okrągłego stołu

"10 maja odbędzie się kolejne spotkanie w ramach okrągłego stołu w sprawie oświaty; najprawdopodobniej podczas tego spotkania premier Mateusz Morawiecki podsumuje pierwszą część debat, które już się odbyły" - zapowiedziała we wtorek rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

Pierwszy etap rozmów poświęconych edukacji, zorganizowany z inicjatywy szefa rządu, odbył się w piątek 26 kwietnia w centrum konferencyjnym na PGE Narodowym, a obrady w podstolikach toczyły się we wtorek 30 kwietnia w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Kopcińska podczas wtorkowej rozmowy w "Sygnałach Dnia" w Radiowej Jedynce pytana była, czy rząd ma określone ramy czasowe, kiedy miałyby się pojawić na stole konkretne rekomendacje dotyczące zmian w oświacie. Rzeczniczka rządu odparła, że wszytko zależy od tego jak będą przebiegały prace w zespołach.

"10 maja ponownie okrągły stół. Najpierw najprawdopodobniej w tym pierwotnym, szerszym wydaniu. Najprawdopodobniej premier Mateusz Morawiecki podsumuje tę pierwszą część debat, które już się odbyły, a dalej praca w podstolikach" - powiedziała Kopcińska.

"Wiemy o zainteresowaniu pana prezydenta okrągłym stołem, jego przedstawiciele byli w czasie poprzednich dyskusji, będą zapewne 10" - dodała.

Rzeczniczka rządu ponownie zaprosiła do udziału w obradach wszystkich, którzy do tej pory w nich nie uczestniczyli, czyli - jak powiedziała - "przede wszystkim związki zawodowe, ZNP". "Tylko w wyniku szerokiego dialogu, porozumienia możemy wypracować najlepsze rozwiązania" - dodała Kopcińska.

Jak stwierdziła, "dobrze by było, żeby ci, którzy protest rozpoczęli, czyli ZNP, usiedli do tych rozmów, do okrągłego stołu, przystąpili do pracy w podstolikach, bo głosy nauczycieli, rodziców ekspertów również świata akademickiego powinny być uzupełnione przez wszystkich zainteresowanych". "A wydaje się, że skoro pan (prezes ZNP, Sławomir) Broniarz protest zainicjował, ZNP protestował, to dobrze by było żeby teraz usiedli i w końcu ze swoimi kolegami (...) poszukiwali najlepszych rozwiązań" - powiedziała rzeczniczka rządu.

Zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych strajk w szkołach trwał od 8 do 27 kwietnia br., kiedy to został zawieszony.

W minionym tygodniu prezes ZNP poinformował, że związek podtrzymuje decyzję, by nie brać udziału w spotkaniach okrągłego stołu. 29 kwietnia ZNP zarekomendował strajk włoski - zalecił nauczycielom, by pracowali tylko tyle, ile przewidują przepisy prawa oświatowego, prowadzili wyłącznie zajęcia dydaktyczne, a odwołali zajęcia dodatkowe. "Zawieszamy strajk, ale nie protest! Trwa spór zbiorowy!" - napisał na Facebooku prezes ZNP. (PAP)