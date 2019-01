Nie ma cienia wątpliwości co do uczciwości prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Nie ma podstaw do składania zawiadomień do prokuratury, to kolejny atak na przywódcę partii skutecznie zmieniającej Polskę - oświadczyła rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński /Kamil Piklikiewicz /East News

PO złożyła w środę zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego m.in. płatnej protekcji, powoływania się na wpływy oraz przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

Reklama

Zawiadomienie PO ma związek z wtorkową publikacją "Gazety Wyborczej", która udostępniła stenogram nagrania rozmowy z lipca 2018 r. m.in. prezesa PiS z austriackim biznesmenem Geraldem Birgfellnerem, która dotyczy planów budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem PiS spółkę Srebrna.

Posłowie PO we wtorek wezwali prezesa PiS do ujawnienia całego majątku, zapowiedzieli, że w związku z publikacją "GW", złożą do prokuratury doniesienie.

"Kaczyński osobą niesamowicie uczciwą"

"Działania PiS, działania Zjednoczonej Prawicy są odczuwane przez polskie rodziny, polskich emerytów, przedsiębiorców, to nie podoba się opozycji. I to jest kolejny atak na osobę pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, żeby przedstawić go inaczej niż wygląda to faktycznie. Prezes Jarosław Kaczyński jest człowiekiem przede wszystkim bardzo uprzejmym, grzecznym w stosunku do kobiet, osobą niesamowicie uczciwą" - powiedziała rzeczniczka rządu dziennikarzom.

Pytana o wnioski m.in. do prokuratury i PKW w związku z informacjami podanymi przez "GW", Kopcińska podkreśliła, że Kaczyński jest "osobą publiczną, parlamentarzystą od wielu lat".

"Kolejna forma ataku politycznego"

"Składa stosowne dokumenty, oświadczenie majątkowe. Jest pod każdym względem, domyślam się, przez wiele osób, 'prześwietlony', jego oświadczenia majątkowe są jawne, nie widzę absolutnie żadnych podstaw do tego, żeby takie zawiadomienia kierować i traktuję to jako kolejną formę ataku politycznego na człowieka, który jest przywódcą partii, która skutecznie zmienia Polskę" - powiedziała rzeczniczka rządu.

Jak mówiła, "nie ma żadnego cienia wątpliwości" co do uczciwości prezesa PiS.