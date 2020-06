W województwie łódzkim wciąż są trzy ogniska zakażeń koronawirusem. Jak wynika z poniedziałkowego komunikatu służb prasowych wojewody - w ostatnich dniach najwięcej przypadków COVID-19 notuje się w powiatach pajęczańskim, sieradzkim i w opoczyńskim.

Od początku czerwca w powiecie pajęczańskim zanotowano więcej niż dotychczas przypadków zakażeń SARS-CoV-2. Poważne ognisko zakażeń wykryto na początku miesiąca w fabryce mrożonek i lodów w Działoszynie.

Jak poinformował starosta pajęczański Zbigniew Gajęcki - zakład zatrudnia 546 osób. Pracowników poddano testom. Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński skierował na miejsce mobilny punkt wymazowy prowadzony przez 9. Łódzką Brygadę Obrony Terytorialnej. Badania wykonywano przez kilka dni, więc wyniki spływają do tej pory. W ubiegłym tygodniu zakażenie potwierdzono u blisko 100 pracowników fabryki mrożonek - poinformowano w starostwie powiatowym w Pajęcznie.

Kolejne przypadki w powiecie

W poniedziałek przed południem w komunikacie rzecznika prasowego wojewody potwierdzono kolejne 22 przypadki z powiatu pajęczańskiego.

"Potwierdzam, to osoby związane z zakładem produkującym mrożonki i lody w Działoszynie. To właśnie te przypadki, bo przesyłane są jeszcze wyniki, ale to zaczyna hamować. Myślę, że sytuacja epidemiczna w powiecie zmierza w dobrym kierunku" - powiedział w poniedziałek starosta Gajęcki.

W powiecie pajęczańskim od początku pandemii zanotowano 177 przypadków zakażenia, a w tej chwili na COVID-19 choruje 165 mieszkańców, 11 wyzdrowiało. Kwarantanną objęto 569 osób.

Poważna sytuacja w powiecie sieradzkim

Poważna sytuacja jest też w powiecie sieradzkim. Działający w Sieradzu sztab kryzysowy już tydzień temu zdecydował o zamknięciu placów zabaw i plenerowych siłowni, o niewznawianiu działalności centrum kultury, o zmienionych zasadach pracy urzędu miasta i o rozwożeniu posiłków dla seniorów.

W miejscowym szpitalu wykryto ognisko koronawirusa. Według danych przekazywanych przez władze wojewódzkie i samorządowe, w sieradzkim szpitalu zaraziło się nim 80 osób: 45 pacjentów i 35 pracowników. W placówce zamknięto trzy oddziały. Zakażonych odizolowano lub przeniesiono do szpitala w Zgierzu.

W poniedziałek w powiecie sieradzkim stwierdzono kolejnych 20 przypadków zakażenia. Od początku marca w powiecie zanotowano 207 przypadków SARS-CoV-2, wciąż choruje 188 osób, a 13 wyzdrowiało. Na kwarantannie przebywa 444 mieszkańców powiatu sieradzkiego.

"Zakażenia imprezowe"

Kolejnych 16 zakażeń w powiecie opoczyńskim to tzw. zakażenia imprezowe, czyli takie, które mogły mieć swój początek podczas rodzinnych uroczystości - powiedział w poniedziałek (15 czerwca) starosta opoczyński Marcin Baranowski.

W powiecie opoczyńskim od początku epidemii zakażonych zostało 313 osób, z czego 115 choruje w tej chwili, a wyzdrowiały 183 osoby. Kwarantannie poddano 607 osób.

W poniedziałek rano w woj. łódzkim zanotowano 73 kolejne przypadki koronawirusa. Od początku pandemii wykryto 2479 zakażeń, z czego 1236 osób jeszcze choruje, 1136 wyzdrowiało, a 107 osób zmarło.

