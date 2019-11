Żeby wygrać wybory prezydenckie, nie wystarczy być dzisiaj kandydatem formacji politycznej. Trzeba być kandydatem szerokiego porozumienia. I do takiego szerokiego porozumienia chciałbym wezwać wszystkie siły polityczne - powiedział w niedzielę prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zdjęcie Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz /fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER /Reporter

W Wierzchosławicach koło Tarnowa odbywa się w niedzielę uroczyste posiedzenie Rady Naczelnej PSL. W jego trakcie Kosiniak-Kamysz odniósł się do zbliżających się wyborów prezydenckich.

Reklama

Powiedział, że PSL jest gotowe stanąć do tych wyborów i jest do tego przygotowane.

Dodał, że aby wygrać wybory prezydenckie, nie wystarczy być dzisiaj kandydatem formacji politycznej.

"Trzeba być kandydatem szerokiego porozumienia. I do takiego szerokiego porozumienia chciałbym wezwać wszystkie siły polityczne, ale przede wszystkim zaprosić do tego porozumienia wszystkich Polaków, żebyśmy wspólnie podjęli to wzywanie" - zaapelował.

"Ja osobiście jestem do tego gotowy. Ale najpierw trzeba wykonać wysiłek, tak jak się udało z Koalicją Polską: zjednoczyć różne środowiska. Zbudować nie w kontrze do jakiejś partii, ale coś ponadpartyjnego, właśnie ruch obywatelski" - stwierdził.

Projekty ustaw, które "mogą zmienić Polskę"

Dzisiaj Polska polityka wymaga nowych wyzwań i innowacyjności, nie można iść utartymi torami - powiedział w niedzielę w Wierzchosławicach lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Według polityka Koalicja Polska musi budować "autentyczny ruch społeczny". "Nie ma lepszej demokracji bezpośredniej niż samorządność, oddanie jak najwięcej kompetencji obywatelom tworzących wspólnotę" - ocenił.

Przekonywał, że inne partie zatraciły swój obywatelski charakter. Zapowiedział, że Koalicja Polska w najbliższych stu dniach złoży projekty ustaw, które - jak mówił - mogą zmienić Polskę na lepsze.

"Po pierwsze służba zdrowia. Zrobimy bilans otwarcia, bez którego nie da się pójść dalej. Pokażemy stan zadłużenia szpitali polskich, nakreślimy sposób naprawy i dofinansowania" - zadeklarował. Wezwał też wszystkich sygnatariuszy paktu na rzecz zdrowia do natychmiastowego spotkania i jego realizacji, w tym do zwiększenia finansowania służby zdrowia.

Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w pierwszych stu dniach działania nowego parlamentu Koalicja Polska złoży ustawę dającą możliwość dobrowolności opłacania składek ZUS-owskich.