Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował w sobotę do samorządowców, by w ramach swych możliwości prawnych pomogli nauczycielom, którzy - ze względu na niedawny strajk - mają zmniejszone pensje. "Pokornie was o to prosimy" - mówił lider PSL na konwencji w Białymstoku.

Zdjęcie Prezes PSL podczas konwencji regionalnej w Białymstoku / Artur Reszko /PAP

Prezes PSL zabrał głos podczas regionalnej konwencji wyborczej Koalicji Europejskiej w Białymstoku.

Odniósł się m.in. do niedawnego strajku nauczycieli. Zwrócił uwagę, że wielu nauczycieli, którzy wówczas protestowali, otrzymuje teraz zmniejszone pensje. Zdaniem Kosiniaka-Kamysza, te "obcięte" pensje często nie starczają nauczycielom na bieżące opłaty.

"Dlatego chciałem się zwrócić do samorządowców, poprosić ich, żeby w tych możliwościach prawnych, w jakich funkcjonujemy, w zgodzie z literą i duchem prawa, wsparli nauczycieli, którzy dzielnie protestowali, którzy realizowali program walki o lepszą polską szkołę, nie tylko o lepsze zarobki, ale o lepszą edukację dla dzieci. Pokornie was o to prosimy" - apelował szef ludowców.

Przyznał, iż nie jest to łatwe, ale - jak zaznaczył - "trzeba sobie pomagać w takich trudnych sytuacjach".