Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił się z pytaniem do rządu Prawa i Sprawiedliwości "czy prawdą jest, że żeby powstał Fort Trump, muszą zostać zapłacone roszczenia dla obywateli narodowości żydowskiej".

"Chcę zapytać rząd PiS, czy prawda jest, że żeby powstał Fort Trump muszą zostać zapłacone roszczenia dla obywateli narodowości żydowskiej. Czy jakiekolwiek rozmowy na ten temat rząd polski prowadzi, czy jakiekolwiek porozumienie w tej sprawie zostało zawarte" - pytał w piątek podczas konferencji prasowej w Rudnej Małej k. Rzeszowa.

Lider ludowców przypomniał, że "Polacy, oprócz narodu żydowskiego, wycierpieli najbardziej w czasie II wojny światowej".

"Żadnych roszczeń nie będziemy płacić"

"My żadnych roszczeń nie jesteśmy nikomu winni i żadnych roszczeń nie będziemy płacić, bo wszystko co mieliśmy zostało wyregulowane. Polska poniosła wielkie straty w trakcie II wojny światowej. Jest ofiarą II wojny światowej i najazdu z jednej strony Niemiec hitlerowskich, a z drugiej strony stalinowskiego Związku Radzieckiego" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Prezes PSL dodał, że "nie zgadzamy się na takie traktowanie i nie zgadzamy się na przehandlowywanie polskiego majątku i polskiej racji stanu". "Jeżeli są jakieś rozmowy prowadzone, jeżeli rząd kugluje w tej sprawie i negocjuje, że będzie płacił roszczenia i wtedy powstanie Fort Tramp, to jest to kompletnie nie do przyjęcia. Żądamy natychmiastowej odpowiedzi od polskiego rządu co w tej sprawie się dzieje" - podkreślił.

"Polska jest ofiarą"

Według lidera PSL, "wszystkie roszczenia ze strony polskiej zostały zapłacone". "Żadnych nowych roszczeń. Polska jest ofiarą II wojny światowej" - zauważył.

