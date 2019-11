- Słyszałem, że wczoraj wieczorem większość PiS-owska podkupywała senatorów na najważniejsze stanowiska. Już nie Ministerstwo Sportu, ale nawet Ministerstwo Sprawiedliwości było w grze – powiedział w radiu TOK FM Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Zdjęcie Paweł Kowal, poseł KO /Mateusz Ochocki/KFP /Reporter

Jak dodawał, "to wszystko się nie udało. "Te próby przekupstw były śmieszne, niefajne. To patologia życia parlamentarnego" - stwierdził.

Reklama

Przypomnijmy, że wcześniej pojawiły się informacje, iż Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało zdobyć większość w Senacie, proponując opozycyjnym senatorom miejsce w Ministerstwie Sportu. Zasugerował to wprost Waldemar Paruch z rządowego Centrum Analiz Strategicznych. "Nie jest to wykluczone. PiS będzie szukało rozwiązania w Senacie" - mówił prof. Paruch, odpowiadając na pytanie, czy nieobsadzone stanowisko ministra sportu może trafić do senatora z opozycji.

Wymieniany wówczas Robert Dowhan z KO zaprzeczył jednak, jakoby wybierał się do któregoś ministerstwa.



Senat zbierze się na inauguracyjnym posiedzeniu we wtorek po południu. Senatorowie złożą wtedy ślubowanie i wybiorą marszałka.

Po wyborach PiS ma w Senacie 48 przedstawicieli, KO - 43, PSL - 3, natomiast SLD - 2. Jest też czworo senatorów, którzy startowali jako kandydaci niezależni, choć trzej ostatni są kojarzeni z opozycją.