Do najbliższej soboty będzie wydane zalecenie, by myśliwi nie strzelali do ciężarnych loch i loch prowadzących młode - powiedział w czwartek w TVN24 minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Zdjęcie Henryk Kowalczyk /Jan Bielecki /East News

"Nie ma żadnego nakazu, ani zalecenia strzelania do loch ciężarnych (dzików), ale żeby nie było wątpliwości, zamierzam wydać zalecenie, by myśliwi nie strzelali do loch ciężarnych i do tych, które prowadzą młode" - powiedział.

Reklama

Jak mówił, sezonie łowieckim 2028/2019 plan odstrzałów dzików został ustalony na 185 tys. sztuk, tj. na niższym poziomie niż w ubiegłych latach. Do tej pory odstrzelono już 168 tys. sztuk.

Według Kowalczyka, obecnie populacja dzików w Polsce jest na poziomie 250-300 tys. sztuk.