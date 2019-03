Nauczyciele z sekcji oświatowej "Solidarności" w niedzielę kontynuują protest polegający na okupacji kuratorium w Krakowie. Jak zapowiadają, jeżeli do 20 marca przedstawiciele rządu nie podejmą z nimi rozmów, to zaostrzą formę protestu.

Zdjęcie Nauczyciele okupują kuratorium w Krakowie /Jacek Boroń /Reporter

Jak poinformowała PAP w niedzielę rzeczniczka prasowa sekcji oświaty małopolskiej Solidarności Jolanta Zawistowicz, akcja ma charakter rotacyjny, dlatego codziennie dojeżdżają nowi uczestnicy. W niedzielę w kuratorium przebywało 10 osób; w sobotę przyjechało troje nauczycieli z Podkarpacia, w niedzielę spodziewani są kolejni protestujący.

"Wyznaczyliśmy sobie taki plan, że do 20 marca jesteśmy tutaj i trwamy w takiej formie protestu, natomiast po 20 marca, jeśli nic się nie wydarzy, a cały czas liczymy na to, że strona rządowa pracuje nad jakąś koncepcją negocjacyjną dla nas, to wtedy mamy plan i forma protestu zostanie zaostrzona" - zapowiedziała Zawistowicz.

Zaznaczyła, że dalszy plan protestu jest uzgodniony, natomiast informacja o jego formie zostanie podana w "stosownym terminie".

Nauczyciele rozpoczęli akcję w poniedziałek. Domagają się: skrócenia ścieżki awansu zawodowego i wzrostu wynagrodzeń: od 2019 r. o 15 proc., a od 2020 r. o kolejne 15 proc. Według ich zapowiedzi będą kontynuować okupację w małopolskim kuratorium oświaty w Krakowie aż do chwili pojawienia się tam jakiejkolwiek osoby decyzyjnej w realizacji ich postulatów.

Protest oświatowej "Solidarności" wspierają inne branże, m.in. "S" służby zdrowia, kolejarzy, transportowców.