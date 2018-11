Kraków: Wiceprezydent Trzmiel żegna się ze stanowiskiem

Po 16 latach pracy Tadeusz Trzmiel przestaje pełnić funkcję wiceprezydenta - poinformował prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w czasie konferencji prasowej. To pierwsza zmiana kadrowa w magistracie ogłoszona po wyborach.

Zdjęcie Tadeusz Trzmiel /Jan Graczyński /East News

Tadeusz Trzmiel jako wiceprezydent zajmował się inwestycjami i infrastrukturą. Po odejściu z urzędu zostanie prezesem Krakowskiego Holdingu Komunalnego.

Reklama

"Odchodzę w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Doprowadziliśmy gospodarkę komunalną do standardów znanych z europejskich metropolii" - powiedział Trzmiel. Zapowiedział też, że holding będzie zajmował się budową bezkolizyjnego transportu.



Z kolei Majchrowski zaznaczył w czasie spotkania z dziennikarzami, że "na Trzmiela mógł zawsze liczyć" i "wszystko, za co się zabrał, doprowadzał do końca".

Zdjęcie Jacek Majchrowski / Marek Lasyk / Reporter