Krakowska kuria: Ks. Babiarz otrzymał zgodę na kandydowanie do władz Wiosny

Ks. dr Grzegorz Babiarz otrzymał zgodę na kandydowanie do władz stowarzyszenia Wiosna - poinformowała we wtorek krakowska kuria. Zaznaczyła także, że Wiosna nie jest stowarzyszeniem kościelnym i samodzielnie wybiera swoje władze.

Zdjęcie "Wiosna" opiekuje się m.in. Szlachetną Paczką

Komunikat kuria metropolitalna w Krakowie wysłała do mediów w odpowiedzi na liczne pytania dziennikarzy o wybór nowego prezesa stowarzyszenia Wiosna. We wtorek stowarzyszenie poinformowało na swojej stronie internetowej, że nowym prezesem jest ks. Grzegorz Babiarz, psychoterapeuta, wykładowca akademicki, pracownik wielu parafii w Polsce i za granicą.

Jak czytamy w komunikacie archidiecezji krakowskiej, Wiosna działa w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach i nie jest stowarzyszeniem kościelnym. Posiada swoją autonomię, co oznacza m.in., że samodzielnie, na podstawie statutu, dokonuje wyboru swoich władz.

Zgoda kurii

Kuria poinformowała także, że ks. dr Grzegorz Babiarz, wikariusz w parafii św. Jana Kantego w Krakowie na os. Widok, zwrócił się z prośbą o zgodę ze strony władzy kościelnej na kandydowanie do władz stowarzyszenia i taka zgoda została mu udzielona. "Sam wybór nowych władz jest autonomiczną decyzją stowarzyszenia Wiosna" - czytamy.

Na pytanie PAP o zarzuty o mobbing stawiane ks. Jackowi Stryczkowi w Onecie, kuria odpowiedziała, że strona kościelna ma zaufanie do działań podjętych przez organy państwowe. "O ile wiadomo, Państwowa Inspekcja Pracy w wyniku przeprowadzonej kontroli nie potwierdziła zarzutów formułowanych względem ks. Stryczka, a postępowanie w prokuraturze jeszcze się nie zakończyło" - napisano w komunikacie.

Ks. Grzegorz Babiarz zastąpił na stanowisku prezesa Wiosny Joannę Sadzik, która została odwołana po czterech miesiącach sprawowania funkcji. Wcześniej Sadzik była dyrektorem Szlachetnej Paczki. Stanowisko zajęła po rezygnacji ks. Jacka Stryczka. We wtorek Sadzik nie odbierała telefonów.

Informację o nowym prezesie i odwołaniu Sadzik podał wcześniej, przed oficjalnym oświadczeniem Wiosny, portal Onet. "(...) wszystko wskazuje na to, że ksiądz Stryczek znów będzie miał duży wpływ na Stowarzyszenie. Wczoraj wieczorem walne zgromadzenie odwołało Joannę Sadzik. Była to niespodziewana decyzja, ponieważ nikt wcześniej nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń do jej pracy" - pisze dziennikarz Onetu Dawid Serafin we wtorkowym artykule.

Nagłe odwołanie Sadzik

Z dalszej części publikacji wynika, że Sadzik została odwołana w pierwszej minucie poniedziałkowego walnego zgromadzenia, na jej stanowisko zaproponowano ks. Grzegorza Babiarza, który miał już czekać pod drzwiami sali, w której trwało walne zgromadzenie. Jak wynika z artykułu, w stowarzyszeniu znów panuje "atmosfera zagrożenia" i są obawy, że kolejni sponsorzy odwrócą się od Wiosny.

We wrześniu ks. Jacek Stryczek, założyciel Wiosny, zrezygnował z funkcji prezesa stowarzyszenia - decyzja była podyktowana doniesieniami portalu Onet o mobbingu w stowarzyszeniu. W reportażu wypowiadali się byli i obecni współpracownicy ks. Stryczka. Publikacja opisuje obraźliwe względem pracowników zachowania prezesa Wiosny. W drugim tekście portalu - wywiadzie ks. Stryczek odpiera zarzuty o mobbing.

Sprawa w prokuraturze

Sprawą stowarzyszenia Wiosna zajmuje się prokuratura. Akta sprawy zawierają materiały z przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy kontroli w stowarzyszeniu. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko poinformował PAP, że postępowanie wciąż trwa, przesłuchiwani są świadkowie.

"(...) trudno aktualnie określić, ile jeszcze osób zostanie przesłuchanych, wyniki przesłuchań jednych świadków wskazują bowiem na zasadność wykonania czynności z udziałem kolejnych" - wyjaśnił rzecznik Prokuratury Okręgowej. Jak dodał, nie można w tej chwili określić, jak długo potrwa dochodzenie w sprawie. Hnatko podkreślił też, że dochodzenie nie jest prowadzone przeciwko osobie, a w sprawie.

Stowarzyszenie Wiosna rozpoczęło działalność w 2001 r. Obecnie liczy 21 członków i zatrudnia 121 osób. Początek stowarzyszeniu dała grupa studentów duszpasterstwa akademickiego WIO (Wspólnota Indywidualności Otwartych). Najważniejszy projekt stowarzyszenia - Szlachetna Paczka - z roku na rok rozwijał się, pomoc otrzymywało coraz więcej rodzin. W pierwszej edycji 30 ubogich rodzin dostało prezenty, w 2017 r. - ponad 20 tys. rodzin. W ostatniej, 18. edycji akcji, czyli po aferze związanej z mobbingiem, pomoc trafiła do 17 tys. rodzin. Wiosna realizuje także inne akcje dobroczynne, edukacyjne, np. Akademię Przyszłości.

Kim jest ks. Grzegorz Babiarz?

Ks. Grzegorz Babiarz (ur. 17 września 1974 r.) jest doktorem teologii, przygotowuje też pracę doktorską z zakresu filozofii, jest wykładowcą akademickim. Studiował też m.in. neurobiologię i kognitywistykę. Koordynował wprowadzenie Katedry Wawelskiej do Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego (Avinion 2008-2009). W latach 2012-2017 pełnił obowiązki wychowawcy i prefekta studiów Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Zarządzał grupą kleryków podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Pracował w wielu parafiach w Polsce, a także za granicą (m.in. w Kanadzie, USA, Francji, Niemczech i we Włoszech).

Zna język angielski, rosyjski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, grekę i łacinę. Ks. Grzegorz Babiarz ukończył kurs psychoterapii. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest aktywnym psychoterapeutą i prowadzi swój gabinet.