​KRRiT pyta prokuraturę o udział TVN w "urodzinach Hitlera"

W związku z publikacją portalu wPolityce na temat "obchodów urodzin Hitlera", członkowie KRRiT zwrócili się do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach z wnioskiem o przedstawienie informacji dotyczących ustaleń prokuratury w sprawie udziału TVN w wydarzeniach będących przedmiotem śledztwa.

W czwartek portal wPolityce napisał o kulisach śledztwa związanego z wyemitowanym w styczniu przez "Superwizjer" TVN materiałem ukazującym "obchody urodzin Adolfa Hitlera". Z zeznań organizatora "urodzin" Mateusza S., do których dotarł portal, wynika, że cała impreza została zamówiona przez tajemniczych mężczyzn i była maskaradą, za którą zapłacono jej organizatorowi 20 tys. zł. Zleceniodawcy mieli mieć jednak jeden warunek, by na "urodziny" zaprosić Annę Sokołowską - według portalu to w rzeczywistości dziennikarka "Superwizjera" i współautorka reportażu Anna Sobolewska.

Redakcja "Superwizjera" TVN wydała w czwartek oświadczenie, w którym kategorycznie zaprzecza, aby jakikolwiek członek ekipy TVN biorącej udział w realizacji reportażu "Polscy neonaziści" przekazał jakiekolwiek pieniądze Mateuszowi S. ps. Sitas lub komukolwiek, kto brał udział w organizacji urodzin Adolfa Hitlera w lesie w okolicy Wodzisławia Śląskiego. "Powielanie takich informacji narusza dobra osobiste autorów reportażu oraz stacji TVN. W związku z tym rozważamy podjęcie kroków prawnych" - podkreśliła redakcja.

W piątek w tej sprawie wypowiedziała się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. "W związku z publikacją 8.11.2018 r. na portalu wPolityce.pl artykułu - Znamy kulisy śledztwa w sprawie 'urodzin Hitlera'. W tle tajemniczy zleceniodawcy, duże pieniądze i dziennikarka TVN - członkowie KRRiT zwrócili się do prokuratury Okręgowej w Gliwicach z wnioskiem o przedstawienie informacji dotyczącej ustaleń Prokuratury w sprawie udziału nadawcy audycji (Spółki TVN SA) w wydarzeniach będących przedmiotem śledztwa" - poinformowano na stronie internetowej KRRiT.

Chodzi o materiał "Superwizjera" TVN ze stycznia tego roku, który ujawnił wyniki dziennikarskiego śledztwa dotyczącego działalności niektórych polskich środowisk narodowych. Na nagraniach, które zostały zarejestrowane ukrytą kamerą, pokazano m.in. zorganizowane w maju 2017 r. w lesie nieopodal Wodzisławia Śląskiego "obchody" 128. urodzin Adolfa Hitlera.

Materiał pokazywał m.in. rozwieszone na drzewach czerwone flagi ze swastykami i "ołtarzyk" ku czci Hitlera z jego czarno-białą podobizną oraz wielką drewnianą swastyką nasączoną podpałką do grilla, która po zmroku zostaje podpalona. Widać było też uczestników spotkania przebranych w mundury Wehrmachtu, wznoszenie toastów "za Adolfa Hitlera i naszą ojczyznę, ukochaną Polskę" i częstowanie tortem w kolorach flagi Trzeciej Rzeszy.

Po publikacji materiału "Superwizjera" prokurator generalny Zbigniew Ziobro polecił prokuratorowi regionalnemu w Katowicach wszczęcie śledztwa tej sprawie. Wszczęła je Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.

W czwartek na konferencji prasowej prokurator generalny Zbigniew Ziobro odniósł się do informacji ujawnionych tego samego dnia przez portal wPolityce, potwierdzając, że jednym z badanych wątków śledztwa w sprawie "urodzin Hitlera" jest sprokurowanie tego zdarzenia za pieniądze.