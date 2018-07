KRS: 148 kandydatur na sędziów SN

Do Krajowej Rady Sądownictwa do poniedziałku po południu wpłynęło 148 kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego - poinformowało PAP Biuro KRS. Najwięcej - 65 kandydatur - wpłynęło na wakaty w Izbie Dyscyplinarnej SN. Nazwiska kandydatów zostały jednak utajnione.

W ubiegłym tygodniu Biuro KRS informowało, że do piątkowego popołudnia do Rady wpłynęły 133 zgłoszenia na sędziów SN.

Z danych przekazanych w poniedziałek po południu wynika, że na wakaty w Izbie Dyscyplinarnej wpłynęło dotąd 65 kandydatur, w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - 50 kandydatur, w Izbie Cywilnej - 28, a na wakat w Izbie Karnej - pięć kandydatur.

16 kandydatur wpłynęło od sędziów sądów rejonowych (w tym 13 do Izby Dyscyplinarnej), 16 - sądów okręgowych, 14 sędziów apelacyjnych i trzech wojewódzkich sądów administracyjnych. Kolejne ponad 60 kandydatur wpłynęło od zawodów prawniczych: adwokatów (27), radców prawnych (28) i notariuszy (osiem zgłoszeń). Zgłosiło się także 19 pracowników naukowych, trzech kandydatów z Prokuratorii Generalnej oraz 12 prokuratorów.

Jak mówił wcześniej PAP rzecznik prasowy KRS sędzia Maciej Mitera, "poszczególnymi wnioskami zajmą się zespoły KRS i przedstawią rekomendacje całej Radzie, a cała KRS będzie podejmowała decyzje na posiedzeniu plenarnym". Dodał, że najbliższe kolejne posiedzenie KRS jest zaplanowane od 18 września.

44 wakaty sędziowskie

W końcu czerwca w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta Andrzeja Dudy o wolnych stanowiskach sędziego w SN. Zgodnie z obwieszczeniem, do objęcia są łącznie 44 wakaty sędziowskie. Zgodnie z ustawą o SN, każda osoba, która spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego SN, może zgłosić swoją kandydaturę KRS w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia.

Jak wskazano w obwieszczeniu, do objęcia przewidzianych jest siedem wolnych stanowisk w Izbie Cywilnej SN. W Izbie Karnej SN wolne jest jedno stanowisko. W Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przewidziano 20 stanowisk do obsadzenia, a w Izbie Dyscyplinarnej 16 stanowisk.

Termin na zgłoszenie kandydatur upływa 29 lipca, ale jest to niedziela i - jak poinformowało PAP Biuro KRS - kandydatury będą przyjmowane jeszcze w poniedziałek 30 lipca, poza tym część może wpłynąć pocztą - na ostateczne podsumowanie trzeba więc będzie poczekać najprawdopodobniej do drugiej połowy tygodnia.

Jak informowała w czerwcu KRS, kandydaturę zgłasza się przez złożenie karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego SN we wskazanej w obwieszczeniu izbie oraz dołącza się do niej - z wyjątkiem gdy kandydatem jest sędzia albo prokurator - informację z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczącą kandydata oraz zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego.

KRS utajnia nazwiska

KRS nie wprost, ale tłumaczy, że utajniła nazwiska kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego ze względu na RODO - podaje RMF FM. Tak mówi rzecznik KRS sędzia Maciej Mitera. Przyznaje, że ma żadnych zastrzeżeń kandydatów, by o nich nie informować, ale gdy dziennikarze RMF FM poprosili o konkretną podstawę prawną, usłyszeli, że taka jest decyzja prezydium KRS.

"Państwo nie poznacie personaliów. Prezydium stanęło na stanowisku, że to nie będzie podawane"- mówi rzecznik KRS sędzia Maciej Mitera.

Utajnianie nazwisk osób, które chcą zostać sędziami Sądu Najwyższego jest o tyle absurdalne, że ich opiniowanie przez radę powinno być transmitowane w internecie.

Jest też taka możliwość, że rada utajni swoje obrady. Może to zrobić po to, żeby środowisko nie wiedziało, kto chce zasiąść w Sądzie Najwyższym do czasu objęcia stanowisk przez wybrane osoby.

