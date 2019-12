Krystyna Pawłowicz w ostrych słowach zareagowała na słowa krytyki, które padły z ust Małgorzaty Kidawy-Błońskiej pod adresem prezydenta Andrzeja Dudy. "Wstydem, proszę pani Kidawy-Błońskiej to jest pani BEZWSTYD (pisownia oryginalna - red.)" - zareagowała sędzia TK i była posłanka PiS.

Zdjęcie Krystyna Pawłowicz /Jacek Dominski/REPORTER /Reporter

W niedzielnym wywiadzie dla TVP Info Andrzej Duda odniósł się do ustawy dyscyplinującej sędziów, którą w błyskawicznym tempie Sejm większością głosów PiS uchwalił w zeszłym tygodniu. Prezydent nie szczędził krytyki pod adresem środowiska sędziowskiego.

Reklama

Pytany o wypowiedź I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, która nowelizację ustaw sądowych nazwała "ustawą kagańcową" stwierdził: "Pani prezes Gersdorf opowiada - w szczególności za granicą - o Polsce takie rzeczy, że powiem tak: wstyd mnie ogarnia, kiedy słyszę, że ktoś, kto mieni się I prezesem SN, może o polskim państwie poza granicami kraju opowiadać takie rzeczy. Nawet jeżeli to się dzieje tylko w środowisku sędziowskim - po prostu wstyd. Wstyd za to, kto w ogóle został na urząd tego I prezesa Sądu Najwyższego wybrany".

Do słów Dudy odniosła się na Twitterze Małgorzata Kidawa-Błońska.



"Wstyd to pojęcie obce dla prezydentury Andrzeja Dudy. Jej symbolem będzie wielokrotne złamanie konstytucji, przyjęcie ślubowania od Piotrowicza i Pawłowicz, skandaliczne ataki na sędziów. I te słowa, że nie jest Prezydentem wszystkich Polaków. Wstyd!" - napisała kandydatka PO na prezydenta.



Ta wypowiedź z kolei wywołała ostrą reakcję ze strony Krystyny Pawłowicz, która od końca listopada jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.



"Wstydem, proszę pani Kidawy-Błońskiej to jest pani BEZWSTYD; bezwstyd bezkrytycznej marionetki, bezwstyd nieudanego socjologa z infantylnymi pretensjami do bycia "prezydentem"...Litość" - skomentowała Pawłowicz.



Wpis byłej posłanki PiS skrytykowali użytkownicy Twittera. Zwracali uwagę, że jako sędzia TK nie powinna wypowiadać się w ten sposób.



Pawłowicz tłumaczyła jednak, że "nie komentuje polityki", tylko "odpiera chamski atak i obelgi wicemarszałek Sejmu z PO".



4 listopada Pawłowicz poinformowała, że w związku z wyborem do TK zawiesza swoją aktywność na Twitterze.