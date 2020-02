"Złożę kasację od tego wyroku w praktyce zachęcającego fanów Jerzego Owsiaka do dalszej agresji i ataków fizycznych" - poinformowała sędzia TK Krystyna Pawłowicz. To komentarz do wtorkowego wyroku SA w Warszawie, który orzekł, że szef WOŚP nie musi przepraszać byłej posłanki PiS w związku z wulgarnym rozszyfrowaniem skrótu "RWKPWK".

"Złożę kasację od tego wyroku w praktyce zachęcającego fanów J.O do dalszej agresji i ataków fizycznych. Sąd Apel. w syt.jaskrawego naruszenia prawa, swym wyrokiem dokonał sędziowskiego nadużycia prawa w interesie celebryty" - napisała we wtorek na Twitterze prof. Krystyna Pawłowicz (pisownia oryginalna).

Pawłowicz dodała: "To ja mam 'przeprosić' J. Owsiaka i zwrócić mu koszty obu instancji... Mam mieć jako polityk grubą skórę, bo ochrona prawna w takich syt. nie należy mi się. Uchylono łagodny wyrok I inst. nakazujący J.O jedynie przeproszenie mnie. Czekam na 'konkurs' - 'Kto zabije Krystynę Pawłowicz" - napisała profesor (pisownia oryginalna).

Jak przekazała, sąd apelacyjny ogłosił wyrok o oddaleniu jej powództwa w całości i uznał w II instancji, że "konkurs" Jerzego Owsiaka pt. "Ruch Wypie... Krystyny Pawłowicz w Kosmos" to prawo szefa WOŚP do opinii o polityku.

Jak podała "Gazeta Wyborcza", we wtorek Sąd Apelacyjny w Warszawie zdecydował, że Jerzy Owsiak nie musi przepraszać byłej posłanki i obecnej sędzi Trybunału Konstytucyjnego oraz że Krystyna Pawłowicz musi zapłacić szefowi WOŚP blisko 4 tys. zł za prawnika.

"RWKPWK"

Proces miał związek z filmami opublikowanymi w maju i czerwcu 2014 r. na stronie kreciola.tv. W pierwszym z nich ogłoszono konkurs na rozszyfrowanie skrótu "RWKPWK".

Strona pozwana tłumaczyła, że w ogłoszonym kilka tygodni później rozwiązaniu chodziło o "Ruch Wysłania Krystyny Pawłowicz w Kosmos". Z kolei autorzy pozwu wskazywali, że już wcześniej istniał profil na jednym z portali o identycznym skrócie, gdzie jedno ze słów było wulgarne - "Ruch Wypie... Krystyny Pawłowicz w Kosmos".

"Uważam, że Owsiak inspirował tę stronę (...) jeśli w konkursie kazał rozszyfrować skrót tej wulgarnej strony, to o czym my mówimy" - komentowała wówczas Pawłowicz. Autorzy pozwu wskazywali również, że konkurs na rozszyfrowanie skrótu "RWKPWK" wywołał falę nienawistnych wpisów w internecie.

Była posłanka PiS w pozwie domagała się od Owsiaka przeprosin na jego profilach w portalach społecznościowych oraz na stronie kreciola.tv, a także 50 tys. zł zadośćuczynienia.

Proces dotyczył też wypowiedzi Owsiaka, który w odpowiedzi na krytyczne słowa Pawłowicz wobec Władysława Bartoszewskiego nazwał byłą posłankę "kobietą z poglądami rodem z PRL".

Decyzja Sądu Okręgowego, decyzja Sądu Apelacyjnego

W listopadzie 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że Owsiak musi przeprosić Pawłowicz za swoje wypowiedzi i organizację konkursu na rozszerzenie skrótu "RWKPWK". Odrzucono natomiast żądanie zadośćuczynienia w wysokości 50 tys. zł, którego domagała się Pawłowicz.

Z kolei we wtorek warszawski Sąd Apelacyjny prawomocnie orzekł, że Owsiak nie musi przepraszać Krystyny Pawłowicz. "GW" poinformowała, że sędzia sądu apelacyjnego uznała, że "ocena prawna zachowania szefa WOŚP w wyroku sądu pierwszej instancji była częściowo wadliwa", a sam Owsiak nie był inicjatorem utworzenia strony RWKPWK i nie musi za to oficjalnie przepraszać.