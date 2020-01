Kilka dni temu sędzia TK Krystyna Pawłowicz zniknęła z Twittera. Była posłanka PiS nie wytrzymała jednak długo bez mediów społecznościowych i postanowiła wrócić. Tym razem - jak zapowiada - "tylko w charakterze obserwatora".

Zdjęcie Krystyna Pawłowicz /Fot Tomasz Jastrzebowski /Reporter

Kilka dni temu Krystyna Pawłowicz usunęła swoje konta na Twitterze i Facebooku. W rozmowie z "Super Expressem" powiedziała, że "zrobiła to w związku z pełnioną funkcją, by nie dawać pretekstu do ataków". Tabloid pisał wręcz o "końcu pewnej epoki w internecie".



Pawłowicz aktywnie udzielała się w mediach społecznościowych. Słynęła z ostrego języka, a jej wpisy wielokrotnie budziły kontrowersje.



Teraz jednak sędzia TK zmieniła zdanie i wróciła na Twittera.



"Dziś aktywowałam swoje konto na TT. Również sędzia TK musi mieć dostęp do informacji" - napisała. Dodała, że będzie jednak obecna "tylko w charakterze obserwatora".

Reklama

Po wyborze do TK Pawłowicz zapowiadała, że nie będzie wypowiadać się w kwestiach politycznych. Długo jednak nie wytrzymała bez krytyki polityków opozycji. Burzę wywołał wpis, w którym nazwała Małgorzatę Kidawę-Błońską "bezkrytyczną marionetką" i "nieudanym socjologiem z infantylnymi pretensjami do bycia prezydentem".



Za ten wpis została skrytykowana m.in. przez ówczesnego rzecznika prasowego Porozumienia i posła PiS Kamila Bortniczuka.

"Uważam, że pani profesor Krystyna Pawłowicz, obejmując tę ważną funkcję, na którą ją jako parlament powołaliśmy, powinna sobie darować tego typu aktywności. Mam absolutnie jednoznaczne stanowisko w tej sprawie" - powiedział, nazywając jej zachowanie "skandalicznym".