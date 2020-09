W poniedziałek (21 września) w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie odbyła się narada ścisłego kierownictwa PiS w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy i przyszłości Zbigniewa Ziobry w rządzie. Rezultaty rozmów nie są na razie znane. Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska przekazała jedynie, że "podjęto decyzje o zdecydowanych rozstrzygnięciach". Z informacji pojawiających się w mediach wynika, że ma dojść do "spotkania ostatniej szansy" Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry.

Zdjęcie Zbigniew Ziobro i Jarosław Kaczyński / Jacek Domiński /Reporter

Narada ścisłego kierownictwa PiS trwała niemal trzy godziny. Po zakończeniu spotkania rzeczniczka PiS Anita Czerwińska poinformowała na Twitterze, że "podjęto decyzje o zdecydowanych rozstrzygnięciach". "O szczegółach poinformujemy w stosownym czasie" - dodała.



"Wielu z nas uważa, że ciągłe ustępstwa wobec koalicjantów ich wzmacniają, a nas osłabiają. Lider ZP jest jeden. Czas na zdecydowane rozstrzygnięcia wobec wszystkich którzy grać zespołowo nie potrafią" - napisała z kolei chwilę później była rzeczniczka PiS a obecnie europosłanka Beata Mazurek.



Dojdzie do "spotkania ostatniej szansy"

Według Polsat News decyzję prawdopodobnie możemy poznać w środę. Z kolei jak dowiedziała się PAP od źródeł w kierownictwie PiS, realizacja decyzji władz partii będzie miała miejsce w tym tygodniu.



Z ustaleń między innymi TVP Info, "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM, wynika że ma dojść do "spotkania ostatniej szansy" między Jarosławem Kaczyńskim i Zbigniewem Ziobrą, na którym minister sprawiedliwości ma poznać warunki pozostania Solidarnej Polski w koalicji.



Konferencja Ziobry

Przed spotkaniem na Nowogrodzkiej Ziobro zwołał dwie konferencje prasowe. Pierwsza dotyczyła tzw. afery Getback i działań prokuratury w sprawie Leszka Cz, a na drugiej odniósł się do "tematów politycznych".



- Koalicja Zjednoczonej Prawicy przyniosła wiele dobrego Polsce, wiele pozytywnych zmian w różnych obszarach. Nie jesteśmy na pewno idealni, ale jesteśmy dużo lepsi od tych, którzy byli przed nami - mówił minister sprawiedliwości.

Minister sprawiedliwości wyraził przekonanie, że to projekt mający przed sobą jeszcze "wielką przyszłość". - Nawet w rodzinie kochających się ludzi bywa, że czasami dochodzi do napięć, sporów, emocji i konfliktów. Te konflikty mądrość każe rozwiązywać tak, by nie było prawdą to, że z rodziną wychodzi się dobrze tylko na zdjęciu. (...) Mam nadzieję i jestem przekonany, że nasza koalicja nie tylko dobrze wychodzi na zdjęciach, ale dobrze wychodzi przede wszystkim w działaniu" - oświadczył.

Ziobro zasugerował też, że jest gotów negocjować treść przepisów dotyczących odpowiedzialności urzędników w czasie pandemii.



Solidarna Polska sprzeciwiła się PiS

Poniedziałkowa narada kierownictwa PiS to efekt zawieszenia rozmów dotyczących rekonstrukcji rządu, po tym jak Solidarna Polska opowiedziała się przeciw noweli ustawy o ochronie zwierząt autorstwa PiS oraz sprzeciwiła się poparciu przepisów ustawy covidowej, dotyczących odpowiedzialności między innymi urzędników w związku z epidemią koronawirusa

Od piątku (18 września) politycy PiS wielokrotnie podkreślali, że koalicja Zjednoczonej Prawicy już nie istnieje.

