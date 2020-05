"Prawdę mówiąc, proponowałbym, żeby już się tym tematem nie zajmować" - powiedział "Gazecie Polskiej Codziennie" szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, odnosząc się do zamieszania wokół piosenki Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój".

Szef RMN odniósł się w środowym (20 maja) wywiadzie dla "GPC" do ostatnich wydarzeń związanych z notowaniem Listy Przebojów Trójki z 18 maja i z piosenką Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój".

Zdaniem Czabańskiego oskarżenia o cenzurę kierowane wobec stacji to "nieusprawiedliwiony atak". "Była to próba oczyszczenia manipulacji przy Liście Przebojów. Taką właśnie próbę podjęła dyrekcja Trójki, żeby wyniki plebiscytu słuchaczy nie były sfałszowane. To próba, którą należy poprzeć, a nie potępiać i jeszcze na dodatek wymyślać rzekome zagrożenie dla wolności słowa. O takim zagrożeniu mowy nie ma" - stwierdził szef RMN.

Wskazywał, że w obronie wolności słowa odezwało się wielu polityków, co - jego zdaniem - samo w sobie jest pocieszające.

"To dobrze, że politycy mają tak jednoznaczne zdanie w tej sprawie. Rada Mediów Narodowych też stoi na straży i takim stanowisku, że wolność słowa w mediach jest wartością nadrzędną. Pragnę uspokoić jednak polityków, jeżeli mają jakieś wątpliwości, ale wolność słowa w Polskim Radiu w żadnym razie nie jest zagrożona, podobnie zresztą, jak w mediach publicznych" - oświadczył Czabański.

"Prawdę mówiąc, proponowałbym, żeby już się tym tematem nie zajmować, bo ta lista, która wzbudziła tyle kontrowersji, jest już po tej weryfikacji, jakie były prawdziwe wyniki, została zawieszona. Każdy słuchacz musi mieć gwarancję, że głos zostanie uwzględniony i to, jaka będzie kolejność na Liście Przebojów będzie zależało tylko od słuchaczy. Właśnie o to chodziło, a nie, żeby kolejność zależała od jakichś manipulacji gdzieś na zapleczu" - podkreślił.

Odnosząc się do apeli opozycji o dymisję prezes Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej, Czabański ocenił, że polityków opozycji "bardzo denerwuje to, że media publiczne nie działają pod ich dyktando, więc zawsze będą zgłaszać takie wnioski".

Przypomnijmy - notowanie listy przebojów, w który wygrała piosenka Kazika, zostało unieważnione przez władze rozgłośni. Piotr Metz, dyrektor muzyczny stacji, ujawnił, że w nocy po emisji listy przebojów otrzymał SMS od dyrektora Trójki Tomasza Kowalczewskiego od treści: "Piotrze, dopilnuj, aby piosenka, o której rozmawialiśmy, nie była na antenie".