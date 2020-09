Krzysztof Gawkowski: Lewica poprze projekt ustawy o ochronie zwierząt

Lewica poprze projekt ustawy o ochronie zwierząt w zaproponowanym przez PiS kształcie - zapowiedział w środę (16 września) szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

W środę (16 września) po południu posłowie zajmą się projektem ustawy dot. zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Projekt PiS zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych, wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych oraz ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Gawkowski pytany w RMF FM, czy Lewica poprze ten projekt odparł, że tak, ale pod warunkiem, że pozostanie on w takim kształcie, w jakim został przedłożony.

- Jeżeli będziemy nad nim pracowali, tak jak pracujemy, i nie będzie żadnych wrzutek, które okażą się nieskuteczne dla ochrony zwierząt, to poprzemy - zadeklarował polityk Lewicy.

Dodał, że klub Lewicy dyskutował na ten temat we wtorek (15 września). "Rozmawialiśmy o tym, jak wygląda dzisiaj sytuacja na rynku - bo przecież to są miejsca pracy - i o rekompensatach, które można by przekazać przedsiębiorcom za utracone wpływy, bo też z czegoś muszą żyć. Z drugiej strony dla nas w programie kluczowe jest, żeby zwierzęta były chronione" - zaznaczył Gawkowski.

Dopytywany o projekty ustaw, które jego partia miała złożyć po wyborach, przypomniał że Lewica przygotowała projekt regulacji o rzeczniku praw zwierząt, zakładający likwidację ferm futrzarskich i zakaz występów zwierząt w cyrkach.