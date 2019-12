"W lutym spodziewamy się wizyty w Polsce prezydenta Francji Emmanuela Macrona" - powiedział szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski. Poinformował, że pod koniec stycznia do Polski przyleci też prezydent Izraela Reuwen Riwlin w związku z obchodami 75-lecia wyzwolenia Auschwitz.

Zdjęcie Krzysztof Szczerski /KRYSTIAN DOBUSZYNSKI/REPORTER /East News

Prezydencki minister zaznaczył, że pierwsze półrocze 2020 r., mimo że zapewne zdominowane przez kampanię wyborczą przed wyborami prezydenckimi, będzie też czasem wielu ważnym spotkań prezydenta Andrzeja Dudy z politykami międzynarodowymi. "Zaczynamy w drugiej połowie stycznia od Davos. Prezydent będzie ponownie na Światowym Forum Ekonomicznym, w czasie którego zaplanowane są spotkania z przedstawicielami największych instytucji międzynarodowych, gospodarczych, ale też firm; planowane są także spotkania polityczne prezydenta" - mówił prezydencki minister.

Rozmowy polsko-izraelskie

Reklama

Zaznaczył, że pod koniec stycznia w Polsce będzie miało miejsce ważne wydarzenie międzynarodowe, związane z historią, czyli 75-lecie wyzwolenia byłego, niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. "Do Polski na zaproszenie Muzeum Auschwitz-Birkenau przyjedzie bardzo wiele głów państw. Prezydent Duda będzie przyjmował na dwustronnych rozmowach głowy państw, które przybędą na obchody" - powiedział Szczerski.

"Przygotowujemy w tym kontekście rozmowy polsko-izraelskie. Prezydent Izraela Reuwen Riwlin przyjedzie do Polski i będzie miał osobne spotkanie z prezydentem Dudą" - poinformował szef gabinetu prezydenta RP.

Szczerski odnosząc się do informacji o tym, że służby prasowe Kremla poinformowały, że prezydent Rosji Władimir Putin nie zjawi się na obchodach 75-lecia wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, zaznaczył, że zaproszenie formalnie wystosowuje Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz ocaleni.

"To oni zapraszają i na ich zaproszenie wszyscy odpowiadają, przyjmując je lub nie. Jeśli prezydent Putin odmówił przyjęcia zaproszenia od byłych więźniów obozu Auschwitz-Birkenau, to jest mi to trudno komentować; jest to odmówienie zaproszenia wysłanego nie w imieniu władz polskiego państwa, ale w imieniu ocalałych" - podkreślił. Zaznaczył, że będzie to jedna z ostatnich rocznic, kiedy politycy mają okazję wysłuchania bezpośrednich relacji ocalałych.

"Spodziewamy się wizyty Macrona"

Prezydencki minister poinformował, że trwają też przygotowania do wizyty w Polsce prezydenta Francji Emmanuela Macrona. "Mogę wstępnie zakomunikować, że spodziewamy się w lutym wizyty prezydenta Macrona w Polsce" - powiedział szef gabinetu prezydenta RP. Przypomniał, że Macron i Duda spotkali się na marginesie posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej w Londynie na początku grudnia. "Efektem tej rozmowy jest przygotowywana wizyta prezydenta Macrona w lutym. Mam nadzieję, że dojdzie ona do skutku i będziemy mogli ją oficjalnie potwierdzić" - powiedział Szczerski.

Prezydencki minister poinformował, że w marcu prezydent Duda weźmie udział w obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Dzień ten, ustanowiony przez parlamenty obu krajów, obchodzony jest od 2007 r. naprzemiennie w Polsce i na Węgrzech. W 2019 obchody z udziałem prezydentów: Andrzeja Dudy i Janosa Adera odbyły się w Kielcach; w 2020 r. odbędą się więc na Węgrzech.

W maju para prezydencka odwiedzi Watykan i zostanie przyjęta na audiencji u papieża Franciszka w związku z setną rocznicą urodzin Karola Wojtyły. W pierwszej połowie roku - mówił Szczerski - najprawdopodobniej dojdzie też do wizyty prezydenta Dudy na Ukrainie; Duda i Wołodymyr Zełenski potwierdzili wolę spotkania podczas niedawnej rozmowy telefonicznej.