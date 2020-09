Krzysztof Szczerski: We wtorek spotkanie Andrzeja Dudy i Tomasza Grodzkiego ws. "piątki dla zwierząt"

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki we wtorek (22 września) spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Ich rozmowa będzie dotyczyć m.in. nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt - poinformował w poniedziałek szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

- Pan marszałek Grodzki będzie gościem pana prezydenta we wtorek. (...) Pan prezydent jutro w południe spotyka się z panem marszałkiem Grodzkim. To była prośba pana marszałka Grodzkiego o spotkanie. Miała dotyczyć innych spraw legislacyjnych, ale w tej sytuacji także pan prezydent będzie pytał pana marszałka Grodzkiego, o to w jaki sposób chce procedować tę ustawę w Senacie - poinformował Krzysztof Szczerski w Programie Trzecim Polskiego Radia pytany o stanowisko prezydenta ws. zmian w ustawie o ochronie zwierząt.

- Więc jesteśmy na początku drugiego etapu procedowania tej ustawy. I pan prezydent swoją decyzję podejmie po tym, jak sprawa się w parlamencie zakończy. Będzie też miał swój 21-dniowy czas na to, żeby się do tej ustawy odnieść - dodał minister.

Deklaracja prezydenta

Andrzej Duda w niedzielę podczas Dożynek Prezydenckich zadeklarował, że przy decyzji, co do dalszych losów ustawy o ochronie zwierząt będzie miał na względzie kwestie humanitarnego traktowania zwierząt, dobrostanu zwierząt, ale będzie miał także na względzie byt i jakość życia polskich rolników.

Uchwalona w piątek nowela autorstwa PiS wprowadza - przy rocznym vacatio legis - zakaz hodowli zwierząt na futra i wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych, ograniczenie uboju rytualnego tylko do potrzeb lokalnych związków religijnych, zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych, częstsze kontrole schronisk i koniec z trzymaniem psów na krótkich łańcuchach.

Po piątkowym głosowaniu w Sejmie nad projektem noweli ustawy o ochronie zwierząt doszło do kryzysu w Zjednoczonej Prawicy. Mimo dyscypliny podczas głosowania, przeciw ustawie opowiedziało się 38 posłów klubu PiS, w tym wszyscy posłowie Solidarnej Polski oraz dwóch z Porozumienia; 15 innych posłów partii Jarosława Gowina wstrzymało się od głosu. - To jest koniec koalicji i prawdopodobnie rząd mniejszościowy - mówił w piątek poseł PiS Marek Suski.

Nowela trafiła teraz do dalszych prac w Senacie.