Wczoraj, ok. 14.00 w klasztorze ojców jezuitów przy parafii pod wezwaniem Ducha Świętego, która jest zarazem sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Nowym Sączu, życie odebrał sobie o. Piotr Matejski. Dokonał tego za pomocą broni palnej, którą posiadał legalnie, bo należał do klubu strzeleckiego - poinformował na swoim blogu na rmf24.pl ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Grzegorz Bukala /Reporter

Jak pisze ks. Isakowicz-Zalewski , współbracia zmarłego jezuity mówią, że zostawił on dwa listy pożegnalne - jeden do władz zakonnych, drugi do rodziny.



Tragicznie zmarły duchowny o. Piotr Matejski miał 52 lata, pochodził z Rzeszowa. Studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także teologię w Warszawie i Neapolu. W Nowym Sączu pracował od kilkunastu lat. Był nauczycielem historii w liceum i gimnazjum i duszpasterzem dzieci.

Jak napisał ks. Isakowicz-Zalewski, prowincjał jezuitów o. Jarosław Paszyński w wewnętrznym komunikacie do zakonników napisał: "Policja prowadzi czynności wyjaśniające. Motywy samobójstwa nie są jeszcze znane. Prośmy miłosiernego Boga za śp. o. Piotra, módlmy się też za naszą Prowincję i bliskich z Rodziny o. Piotra"