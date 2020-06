Ks. Michał Misiak odchodzi z Kościoła

Znany łódzki ewangelizator ks. Michał Misiak poinformował za pośrednictwem Facebooka o swoim odejściu z Kościoła katolickiego. "Zacząłem żyć pełnią życia, być sobą, być szczęśliwym człowiekiem bez lęków i bez wrzodów na żołądku. Od 5 miesięcy nie jestem księdzem na płaszczyźnie mojej woli i życia codziennego" - napisał duchowny.

Zdjęcie Ksiądz Michal Misiak /Justyna Rojek /East News

O ks. Michale Misiaku było głośno przez ostanie lata m.in. z powodu niekonwencjonalnych pomysłów na ewangelizację.

Podczas wizyty duszpasterskiej odwiedził jedną z agencji towarzyskich. Organizował modlitwy przed sklepem z dopalaczami, a wcześniej w Łodzi i Bełchatowie zapraszał też na tzw. chrystoteki - dyskoteki bez alkoholu, za to z możliwością spowiedzi. Uznawany był za świetnego spowiednika i ewangelizatora.

Ks. Misiak prosił także przełożonych o zgodę na zdjęcie z niego celibatu.

"Powiedziałem biskupowi, że mam pragnienie małżeństwa, że chciałbym kochać, że chciałbym mieć żonę, chciałbym ewangelizować, być księdzem, nawet gdzieś daleko na misjach, ale z żoną. Biskup mi odpowiedział, że nie ma takiej opcji" - opowiadał w czerwcu kapłan.

W maju 2019 r. metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś nałożył na niego karę ekskomuniki oznaczającą wykluczenie z Kościoła katolickiego. Jej powodem było przyjęcie chrztu w rzece Jordan we wspólnocie protestanckiej co - według przepisów Kościoła - stanowi schizmę. Miesiąc po nałożeniu kary abp Ryś zdjął z ks. Misiaka ekskomunikę. Decyzja ta miała być poprzedzona "serią rozmów" z duchownym, który jesienią został skierowany do posługi w Konstantynowie Łódzkim.

Na poząrtku tego roku ks. Misiak wyleciał do Afryki, gdzie zaangażował się w pomoc lokalnej społeczności.



W niedzielę 31 maja na swoim profilu facebookowym poinformował, że postanowił odejść z Kościoła katolickiego.

Zamierza wstąpić do Kościoła zielonoświątkowego, w którym w przyszłości chce podjąć posługę pastora.