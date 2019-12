Ks. Tymoteusz Szydło poprosił papieża o przeniesienie do stanu świeckiego. W piśmie zawarł również deklarację uruchomienia procedury uzyskania dyspensy od celibatu - informuje w rozmowie z "Wirtualną Polską" ks. Mateusz Kierczak, rzecznik diecezji bielsko-żywieckiej.

"Obecnie moja reputacja jako księdza jest zdruzgotana przez plotki i domysły. Z bólem stwierdzam też, że nie udało mi się pokonać kryzysu wiary i powołania" - napisał ks. Tymoteusz Szydło w swoim oświadczeniu, dotyczącym rezygnacji z kapłaństwa.

"W tej sytuacji nie pozostało mi nic innego, jak złożyć w kurii diecezji bielsko-żywieckiej prośbę skierowaną do Ojca Świętego o przeniesienie mnie do stanu świeckiego, by uregulować moją pozycję kanoniczną i nie pozostawać w konflikcie sumienia" - przekazał syn byłej premier Beaty Szydło.

Informację o wpłynięciu stosownego dokumentu do kurii potwierdził w rozmowie z "WP" rzecznik diecezji bielsko-żywieckiej Mateusz Kierczak.

Jak dodał rzecznik, w piśmie zawarta została także deklaracja uruchomienia procedury uzyskania dyspensy od celibatu i zwolnienia z obowiązków kapłańskich.

Stan świecki a celibat

W sytuacji, gdy ksiądz decyduje się na porzucenie kapłaństwa i odejście do stanu świeckiego, wciąż obowiązują go śluby celibatu. Zwolnienie z celibatu może się dokonać jedynie wtedy, gdy zgodzi się na nie papież.

Prawo kościelne przewiduje cztery sytuacje, które pozwalają na złożenie takiej prośby:

- porzucenie życia kapłańskiego - czyli przejście w stan świecki

- brak należytej wolności - dotyczy osób zmuszonych do przyjęcia święceń

- brak należytej odpowiedzialności - dotyczy osób, które nie mają władzy umysłowej nad zobowiązaniami, jakie poczyniły względem Kościoła

- trwała niezdolność do życia w celibacie - dotyczy osób, dla których celibat okazał się niemożliwym do spełnienia wyzwaniem.

Święcenia kapłańskie przyjął w 2017 roku

Ks. Tymoteusz Szydło urodził się w 1992 roku. Jest synem Beaty Szydło, byłej premier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, dziś europosłance tego ugrupowania, oraz Edwarda Szydło, dyrektora Społecznej Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu. Ma brata Błażeja.



W 2011 roku wstąpił do wyższego seminarium w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 2017 roku.



Był wikarym w Buczkowicach.