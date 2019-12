"Obecnie moja reputacja jako księdza jest zdruzgotana przez plotki i domysły. Z bólem stwierdzam też, że nie udało mi się pokonać kryzysu wiary i powołania" - napisał ks. Tymoteusz Szydło.

Zdjęcie Ks. Tymoteusz Szydło /LUKASZ GAGULSKI/East News /East News

"W tej sytuacji nie pozostało mi nic innego, jak złożyć w kurii diecezji bielsko-żywieckiej prośbę skierowaną do Ojca Świętego o przeniesienie mnie do stanu świeckiego, by uregulować moją pozycję kanoniczną i nie pozostawać w konflikcie sumienia" - przekazał syn byłej premier Beaty Szydło.



Swoje oświadczenie ks. Tymoteusz Szydło przesłał Katolickiej Agencji Informacyjnej przez swojego pełnomocnika, adwokata Macieja Zaborowskiego.

Ks. Szydło pisze, że do publikacji oświadczenia zmusiły go spekulacje, jakie pojawiły się po tym, jak za zgodą biskupa bielsko-żywieckiego udał się na urlop - podaje KAI.



Tymoteusz Szydło wyjaśnia, że w ostatnich miesiącach przechodził głęboki kryzys wiary i powołania, a z czasem zaczął tracić sens swojej posługi. Urlop miał być jednak szansą, by poukładać sobie życie duchowe.



"Nie jestem osobą publiczną i że mam prawo do prywatności"

"Uznałem, że będzie to uczciwe w stosunku do Wiernych, wobec których zawsze starałem się sprawować posługę szczerze i z przekonaniem" - wyjaśnia syn Beaty Szydło w oświadczeniu.

Jak zaznacza, w tamtym okresie nie uważał, że o swoich rozterkach duchowych powinien informować opinię publiczną.



"Uznałem, że nie jestem osobą publiczną i że mam prawo do prywatności" - pisze. Jak tłumaczy, czas odsunięcia od posługi, który miał pomóc z przemyśleniu sprawy, "przyniósł jeszcze więcej zamętu".



"Plotki, na mój temat podsycane przez media goniące za sensacją, właściwie uniemożliwiły mi refleksję. Co bardzo dla mnie bolesne, zainteresowanie tematem podsycały również osoby blisko związane z Kościołem, poprzez wielokrotne wracanie do domysłów na mój temat. Mam świadomość, że rozpoznawalność, której nigdy nie chciałem, jest związana z funkcjami, które pełni moja Mama" - czytamy.

Tymoteusz Szydło przyznaje, że popełnił błędy w kontaktach z mediami, zwłaszcza - jak napisał - nie sprzeciwiając się próbom kojarzenia go z konkretną opcją polityczną i dając się uwikłać w wydarzenia sprzyjające takim opiniom.

"Nie udało mi się pokonać kryzysu wiary i powołania"

"Obecnie moja reputacja jako księdza jest zdruzgotana przez plotki i domysły. Z bólem stwierdzam też, że nie udało mi się pokonać kryzysu wiary i powołania. W tej sytuacji nie pozostało mi nic innego, jak złożyć w kurii diecezji bielsko-żywieckiej prośbę skierowaną do Ojca Świętego o przeniesienie mnie do stanu świeckiego, by uregulować moją pozycję kanoniczną i nie pozostawać w konflikcie sumienia" - poinformował w oświadczeniu.



Tymoteusz Szydło zaznaczył także, że jest to jego ostatnia wypowiedź w tej sprawie. Poprosił także media o uszanowanie prywatności i zaprzestanie publikacji na jego temat.



Przeprosił też osoby, które czują się zawiedzione jego decyzją. "Zwłaszcza moją rodzinę, przyjaciół, znajomych, przełożonych, współpracowników, parafian z Przecieszyna, Osieka, Buczkowic i Oświęcimia, a także wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób czują się dotknięci lub zgorszeni" - czytamy.



Sprawę skomentował w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną pełnomocnik Tymoteusza Szydło, adwokat Maciej Zaborowski. "Mam nadzieję, że to oświadczenie ostatecznie przetnie wszelkie spekulacje oraz plotki na temat mojego klienta i pozwoli mu dalej normalnie żyć" - powiedział.

Święcenia kapłańskie przyjął w 2017 roku

Ks. Tymoteusz Szydło urodził się w 1992 roku. Jest synem Beaty Szydło, byłej premier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, dziś europosłance tego ugrupowania oraz Edwarda Szydło, dyrektora Społecznej Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu. Ma brata Błażeja.



W 2011 roku wstąpił do wyższego seminarium w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 2017 roku.



Był wikarym w Buczkowicach.



Latem 2019 roku za zgodą biskupa Romana Pindela Tymoteusz Szydło nie rozpoczął posługi w kolejnej parafii w Oświęcimiu, a udał się na urlop. Towarzyszyły temu liczne plotki, które w oświadczeniu uciął mec. Zaborowski .