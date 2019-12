Kto najbogatszym członkiem rządu? Są oświadczenia majątkowe

Z oświadczeń majątkowych opublikowanych na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że do najbogatszych członków rządu należą premier Mateusz Morawiecki i minister finansów Tadeusz Kościński. Oświadczenia członków rządu są do wglądu w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej.

Zdjęcie Posiedzenie rządu, zdjęcie ilustracyjne /Andrzej Hulimka /Agencja FORUM

Z oświadczenia majątkowego premiera Morawieckiego, datowanego na 15 listopada 2019 r., wynika, że zgromadził on wtedy 5 mln 100 tys. złotych i miał kilka nieruchomości. Wartość domu o powierzchni 150 mkw. z działką ok. 0,46 ha, wraz z zabudowaniami gospodarczymi i zabudowaniami (domkami) letniskowymi, Morawiecki oszacował na ok. 1,9 mln zł, a wartość mieszkania 72,4 mkw. na 1 mln 100 tys. zł.



Wśród innych nieruchomości szef rządu wymienił całoroczny dom o pow. 100 mkw. na działce ok. 3,1 tys. mkw., który wraz z zabudowaniami gospodarczymi i sanitariatami wycenił na 3-3,5 mln zł. Około 600 tys. zł i 200 tys. zł są według niego warte dwie kolejne nieruchomości: połowa segmentu szeregowego, który ma 180 mkw. i działka rolna ok. 2 ha.

Premier wskazał także na inne części majątku, w tym m.in. uprawnienia do akcji Santander określone kwotowo na 350 tys. zł, z których - jak zastrzegł - nie osiąga dochodu. Wspomniał też o pożyczce w wysokości 300 tys. zł, której udzielił siostrze.

Wicepremier i szef resortu kultury Piotr Gliński 15 listopada miał w gotówce ok. 145 tys. zł i 800 dolarów. Miał także prawo do połowy własności 400-metrowego domu na działce 515 mkw. Ponadto ma mieszkanie 58 mkw. (współwłasność z żoną) i nieuprawianą działkę rolną - 1,27 ha na słabych ziemiach, na którą nie pobiera dopłat. Wicepremier Gliński wymienił także m.in. dwa samochody osobowe o łącznej wartości ok. 27 tys. zł i obraz Edwarda Dwurnika "Wesołych Świąt", wyceniony na ok. 20 tys. zł.

Wicepremier Jarosław Gowin zgromadził ok. 74 tys. zł, które - jak zaznaczył - są wspólnotą majątkową. 15 listopada nie miał ani domu, ani gospodarstwa rolnego. Jest współwłaścicielem dwóch mieszkań - jedno ma ok. 98 mkw., a drugie 40 mkw. Wicepremier Gowin poinformował, że w ubiegłym roku osiągnął 224 tys. zł dochodu z diet poselskich i wynagrodzenia za pracę w KPRM.

Minister finansów Tadeusz Kościński miał w gotówce (według stanu na 15 listopada) ponad 1 mln 122 tys. zł, ponad 255 tys. funtów oraz obligacje, akcje i certyfikaty inwestycyjne ETF. Swoje zasoby pieniężne Kościński obliczył łącznie na ponad 3,5 mln zł. Szef MF jest też właścicielem domu o pow. 356 mkw. na działce o pow. 1,707 tys. mkw. Ponadto dysponuje dwoma mieszkaniami, które mają 70 mkw. (własność) i 104 mkw. (współwłasność). Minister Kościński poinformował, że zarabia w resorcie finansów 11,5 tys. zł (brutto) miesięcznie i pobiera emeryturę w Anglii - 1,726 tys. funtów (brutto) miesięcznie.