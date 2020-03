Bliski znajomy Jacka Kurskiego - Maciej Łopiński - ma zostać p.o. prezesa TVP. To obecnie najbardziej prawdopodobny scenariusz - podaje serwis wirtualnemedia.pl. W maju miałby zostać rozpisany konkurs na prezesa, w którym mógłby wystartować Kurski - czytamy.

Zdjęcie Maciej Łopiński i Jacek Kurski /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Przypomnijmy - Rada Mediów Narodowych zadecydowała o odwołaniu Jacka Kurskiego z funkcji prezesa TVP, jednak wciąż do końca nie sformalizowano tej decyzji.

Przez cały weekend trwała walka o wpływy w TVP - relacjonują Wirtualne Media.

Najmocniejszym kandydatem do objęcia stanowiska szefa państwowej telewizji jest Maciej Łopiński - przewodniczący rady nadzorczej TVP i bliski znajomy Kurskiego. Oznaczałoby to, że w TVP, wbrew intencjom prezydenta, nie dojdzie do nowego rozdania.

Wyjaśnijmy, że, jak podawał portal wp.pl, odejścia Jacka Kurskiego domagał się prezydent Andrzej Duda - w zamian za podpis pod ustawą przyznającą mediom publicznym dwa miliardy złotych rekompensaty. Wraz z ogłoszeniem złożenia podpisu przez prezydenta podano także informację o odwołaniu Kurskiego.

Wybór Łopińskiego oznaczałby odrzucenie kandydatur bliskich prezydentowi - Mateusza Matyszkowicza czy Marzeny Paczuskiej.