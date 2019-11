Sejm wybrał w nocy czterech posłów PiS na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Zrobiono to jednak za drugim podejściem, gdyż pierwsze głosowanie zostało anulowane po następujących słowach skierowanych do marszałek Sejmu Elżbiety Witek: "Trzeba anulować, bo my przegramy". Miały one paść z ust jednej z posłanek PiS. Poseł Michał Szczerba twierdzi, że stoi za nimi Joanna Borowiak.

Zdjęcie Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas wznowionego pierwszego posiedzenia Sejmu w nowej kadencji / Leszek Szymański /PAP

Nocne głosowanie w sprawie członków Krajowej Rady Sądownictwa przebiegło w atmosferze skandalu.

Reklama

Przypomnijmy - posłowie oddali głosy, gdy nagle jedna z posłanek PiS podeszła do marszałek Elżbiety Witek i powiedziała: "Trzeba anulować, bo my przegramy".

Wypowiedź zarejestrowały sejmowe mikrofony, a nagranie tej sytuacji szybko obiegło media społecznościowe.

Marszałek Sejmu zdecydowała więc, że... zostanie przeprowadzone powtórne głosowanie. Wyników poprzedniego nie podano. W drugim podejściu wybrano do KRS czterech posłów PiS - Marka Asta, Arkadiusza Mularczyka, Bartosza Kownackiego i Kazimierza Smolińskiego (więcej na ten temat TUTAJ).

Kto stoi za słowami "Trzeba anulować, bo my przegramy"?

Początkowo wskazywano na posłankę PiS Barbarę Bartuś. Zdaniem Michała Szczerby (KO) stoi za nimi jednak inna posłanka z partii Jarosława Kaczyńskiego - Joanna Borowiak.