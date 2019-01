Kto z liderów opozycji weźmie udział w spotkaniu z premierem?

- Nie idę na spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim. Jest ono tylko zmianą narracji po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza - oświadczył Ryszard Petru, lider partii Teraz!. Z zaproszenia zamierzają skorzystać przedstawiciele Kukiz'15.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Emmanuel Dunand/AFP /East News

W piątek po południu w Sejmie na zaproszenie premiera Mateusza Morawieckiego odbędzie się spotkanie szefów klubów i kół parlamentarnych ws. zmian legislacyjnych przygotowanych w resortach zdrowia i sprawiedliwości po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Obecność na piątkowym spotkaniu potwierdził szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki, oraz Małgorzata Zwiercan, która reprezentować będzie koło Wolni i Solidarni. Będzie także przedstawiciel klubu Kukiz'15.

Stanisław Tyszka, pytany w radiowej Trójce, czy Kukiz'15 skorzysta z zaproszenia premiera odpowiedział: "skorzystamy z grzeczności". Dodał, że na spotkanie wybiera się poseł Tomasz Rzymkowski.



Z kolei Ryszard Petru poinformował w piątek w radiu ZET, że nie uda się na spotkanie z premierem, które - jego zdaniem jest tylko "zmianą narracji".

"Nie postrzegam tego jako wyciągnięcie ręki do zgody, a jako strategiczny ruch, żeby sprowadzić całą dyskusję o zabójstwie w Gdańsku do zmian w Kodeksie karnym, a nie do przyczyn, czyli mowy nienawiści, agresji, do tego, że Adamowicz był szczuty przez TVP" - stwierdził lider Teraz!.

"Nie chciałbym uczestniczyć w czymkolwiek, co jest teatrem politycznym" - powiedziała w piątek liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer Decyzję, czy będzie na tym spotkaniu Lubnauer przestawi na porannej konferencji z PSL-em.