Radni PiS złożyli interpelację do biura prezydent Gdańska w sprawie niedzielnej konwencji Szymona Hołowni. Samorządowcy chcieli dowiedzieć się, kto i za ile udostępnił przestrzeń Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego na spotkanie z kandydatem na prezydenta.

Zdjęcie Szymon Hołownia /Wojciech Stróżyk /Reporter

W niedzielę (8 grudnia) o godz. 16.30 w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim odbyło się spotkanie Szymona Hołowni "Dlaczego i po co?". Dziennikarz i wieloletni prowadzący show "Mam Talent" na scenie teatru ogłosił, że będzie startował w wyborach prezydenckich 2020 w Polsce .



- Czas na człowieka, który przychodząc z dołu, naprawi to, co zostało zepsute u góry - podkreślił Hołownia. - Chodźcie ze mną. Mówię wam, zobaczycie, że 2020 rok to będzie rok, o którym kiedyś będziemy opowiadali naszym dzieciom - apelował.



W związku ze spotkaniem, do gdańskiego magistratu wpłynęło pismo radnych PiS. Samorządowcy poprosili o odpowiedź na trzy pytania: kto był organizatorem wydarzenia, na jakich zasadach i za jaką kwotę Gdański Teatr Szekspirowski udostępnił przestrzeń organizatorowi wydarzenia oraz czy miasto Gdańsk dofinansowało organizację spotkania.

Reklama

Daniel Stenzel, rzecznik prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, w rozmowie z Onetem przekazał, że wszystkie koszty związane z organizacją wydarzenia pokrył sztab Szymona Hołowni.



"Organizatorzy tego spotkania, podobnie jak organizatorzy innych wydarzeń, zastrzegli sobie szczegóły dotyczące kosztów wynajmu" - przekazał Stenzel Onetowi.