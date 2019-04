"To kłamstwo od początku do końca. Nie ma w tym ziarna prawdy. To okropne pomówienia, w najgorszym, chciałoby się użyć słów nieparlamentarnych, wydaniu" - powiedział o doniesieniach "Nie" marszałek Sejmu Marek Kuchciński w wywiadzie dla tygodnika "Sieci".

Zdjęcie Marszałek Sejmu Marek Kuchciński /Jan Bielecki /East News

W marcu Radio Zet podało, że do prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i premiera Mateusza Morawieckiego wpłynęło zawiadomienie dotyczące przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez szefa CBA Ernesta Bejdę. Według Radia Zet - złożył je prawnik byłego agenta CBA, który twierdzi, że w Biurze zatuszowano skandal obyczajowy z udziałem ważnego polityka PiS z Podkarpacia.

Reklama

Polityk SLD Andrzej Rozenek w opublikowanym na łamach tygodnika "Nie" artykule "Nieletnia laska marszałkowska" podał, że chodzi o marszałka Sejmu. Jak napisał - z doniesienia byłego agenta CBA wynika, że wszedł on w posiadanie nagrania wideo, na którym "marszałek Kuchciński obcuje płciowo z nieletnią prostytutką pochodzenia ukraińskiego".

Ostra reakcja Kuchcińskiego

"To kłamstwo od początku do końca. Nie ma w tym ziarna prawdy. To okropne pomówienia, w najgorszym - chciałoby się użyć słów nieparlamentarnych - wydaniu" - skomentował w opublikowanej w poniedziałek rozmowie Kuchciński. Zaznaczył, że podobna sytuacja ma miejsce nie po raz pierwszy, więc - jak mówił - "niespecjalnie zaskakuje".

Według niego "chodziło nie tylko o uderzenie w konkretną osobę, lecz także o osłabienie prestiżu instytucji". "A to element walki politycznej - i kampanii do europarlamentu, i przygotowania gruntu przed kluczowymi wyborami krajowymi" - dodał.

"Natomiast ordynarna formuła i przedstawione pseudozarzuty mnie zirytowały. Uważam, że instytucje państwa polskiego odpowiedzialne za bezpieczeństwo funkcjonariuszy publicznych powinny energicznie się zajmować takimi sprawami i szybko je wyjaśniać. A pomawiający i rozpowszechniający oszczerstwa powinni być również szybko pociągani do odpowiedzialności karnej" - podkreślił marszałek.

Zauważył przy tym, że nie jest pierwszym pomówionym w ten sposób. "Zwykle różne oskarżenia puszcza się mimo uszu. Mówi się, że polityk powinien mieć grubą skórę, ale z roku na rok jest coraz gorzej. Osoby publiczne są atakowane w coraz mniej wybredny sposób. Uważam że trzeba reagować" - powiedział.

Zapowiedź stanowczej reakcji

Według Kuchcińskiego, jeśli stawiane są publicznie takie zarzuty, muszą być ku temu poważne dowody. W tej sprawie jednak - wskazał - "żadnych dowodów nie ma". "W tym przypadku to wyssana z palca insynuacja" - dodał.

Na uwagę, że trudno odwrócić to, co "rozlało się" już w mediach, zwłaszcza społecznościowych, marszałek przyznał, że jest to kłopot. Dlatego postanowił "stanowczo zareagować, domagając się nie tylko przeprosin, lecz również zadośćuczynienia na rzecz jednej z organizacji charytatywnych".

Zdaniem Kuchcińskiego sprawa ta ma szerszy kontekst, z którym państwo powinno sobie poradzić. "Mam na myśli choćby rozwiązania, które gwarantowałyby większą odpowiedzialność za słowo" - doprecyzował.