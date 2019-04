W blisko 40 strajkujących liceach i technikach w województwie kujawsko-pomorskim nie odbyły się rady klasyfikacyjne. W kilku przypadkach konieczne będzie skorzystanie z dotyczącej matur nowelizacji prawa oświatowego.

Problemy w kujawsko-pomorskiem

W woj. kujawsko-pomorskim jest 240 liceów i techników prowadzonych przez samorządy terytorialne.

"Mamy dane ze 190 szkół publicznych, w których mają odbyć się egzaminy maturalne. Z tych 190 placówek strajkowało 159. Klasyfikacja nie została przeprowadzona w blisko 40 szkołach. Odbyła się w 121 liceach i technikach z tych strajkujących" - powiedział PAP starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Adam Wnorowski.

Dodał, że dzisiaj dyrektorzy niektórych szkół spróbują przeprowadzić rady klasyfikacyjne.

"Dyrektorzy bardzo ostrożnie o tym mówią. Chcieliby, żeby rady się odbyły, aby nie musieli korzystać ze znowelizowanego prawa i z nowych procedur. Przynajmniej w dwóch przypadkach wiem, że będą próby takich klasyfikacji, ale w kilku innych dyrektorzy już wiedzą, że w poniedziałek będą musieli skorzystać z nowych przepisów" - podkreślił Wnorowski.

Zachodniopomorskie: Brakuje jeszcze 30 szkół

W 30 strajkujących szkołach nie została jeszcze przeprowadzona klasyfikacja - poinformowało w piątek zachodniopomorskie kuratorium. Kurator zaznaczyła, że do końca dnia rady odbędą się w większości tych placówek.



"Zebrane z całego województwa informacje wskazują, że brakuje nam jeszcze 30 szkół, w których rady klasyfikacyjne się odbędą" - powiedziała w piątek podczas konferencji prasowej zachodniopomorski kurator oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza.



Zaznaczyła, że były to dane z godz. 10.00. Dodała, że rady "dzieją się w tej chwili, do końca dnia w większości tych placówek się odbędą". "Aczkolwiek istnieje jeszcze taka możliwość, żeby odbyły się w poniedziałek" - zaznaczyła. Wynika to z nowelizacji ustaw o systemie oświaty i Prawo oświatowe.



Zapytana o to, czy ma sygnały od dyrektorów o konieczności wprowadzenia tego rozwiązania, odpowiedziała, że nie ma takiej informacji.





Zmniejsza się liczba strajkujących szkół

Jak podała kurator, cały czas "zmniejsza się liczba strajkujących szkół". Z danych zebranych na godz. 10.00 było to 66,2 proc. szkół i zespołów szkół. "Z każdą minutą (...) tych placówek jest coraz mniej" - podkreśliła Zarębska-Kulesza. Sytuację podczas strajku określiła jako "bardzo trudną".



"Dzięki wspaniałym nauczycielom, którzy byli przy uczniach, wolontariuszom, udało nam się przeprowadzić egzamin gimnazjalistów, uczniów klas ósmych" - dodała.



Zapytana o obawy dotyczące przebiegu egzaminów maturalnych, Zarębska-Kulesza powiedziała, że według informacji z okręgowej komisji egzaminacyjnej "wcześniej zostały zgłoszone problemy z utworzeniem komisji". "Teraz to weryfikujemy i mam nadzieję, że w poniedziałek na pewno będziemy mieli pełną wiedzę na ten temat" - dodała.



Zaznaczyła, że kuratorium ma "pełną bazę osób, które chciałyby wspomóc" komisje, gdyby nie udało się ich zgromadzić.



Według danych przekazanych przez kuratorium w Zachodniopomorskiem w piątek do strajku przystąpiło 531 szkół i zespołów szkół na 802 istniejące.





Zawieszenie strajku

W czwartek zarówno ZNP, jak i FZZ podały informację o zawieszeniu strajku w szkołach od soboty 27 kwietnia. W czwartek Sejm i Senat Sejm uchwaliły dotyczącą matur nowelizację prawa oświatowego. Zgodnie z nią, jeśli rada pedagogiczna nie przeprowadzi klasyfikacji i promocji, zrobi to dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

Egzaminy maturalne mają się rozpocząć 6 maja. Rok szkolny dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych kończy się 26 kwietnia, czyli w piątek. Tego dnia maturzyści powinni otrzymać świadectwa ukończenia szkoły, bo jej ukończenie jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu maturalnego.

Zakończenie roku szkolnego powinno zostać poprzedzone wystawieniem przez nauczycieli ocen i zatwierdzeniem ich przez rady pedagogiczne klasyfikacyjne.