​Kukiz'15, Partia Razem, PSL wspólnie apelują do prezydenta

Kukiz’15, PSL, Partia Razem, Prawica RP i Klub Jagielloński wspólnie zaapelowały do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie nowej ordynacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Zdjęcie Andrzej Duda /Mateusz Grochocki /East News

"Pomimo dzielących nas różnic wspólnie uznajemy, że realna możliwość wyboru oraz pluralizm sceny politycznej są fundamentami demokracji, a obowiązkiem ustawodawcy jest tworzyć takie przepisy wyborcze, które będą służyć Obywatelom oraz skłaniać ich do udziału w wyborach. Tymczasem przyjęta przez parlament zmiana ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego w praktyce ograniczy możliwość wyboru milionom Polaków, doprowadzając do sytuacji, w której zostaną oni pozbawienia możliwości oddania głosu zgodnie z własnymi preferencjami. W efekcie reprezentacja Polski w Parlamencie Europejskim ograniczy się zapewne zaledwie do dwóch największych partii, co uważamy za radykalne naruszenie zasady proporcjonalności" - czytamy w petycji powstałej z inicjatywy Klubu Jagiellońskiego.

"Wierzymy, że występując w roli arbitra w partyjnych sporach i kierując się potrzebą zagwarantowania Polakom możliwie proporcjonalnej reprezentacji politycznej, zdecyduje się Pan Prezydent na zawetowanie przedłożonego projektu zmian w Kodeksie Wyborczym" - liczą sygnatariusze.

Pod dokumentem podpisali się: przewodniczący klubu poselskiego Kukiz’15 Paweł Kukiz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, członkini zarządu krajowego Partii Razem Julia Zimmermann, prezes Prawicy Rzeczypospolitej Krzysztof Kawęcki oraz prezes Klubu Jagiellońskiego Krzysztof Mazur.

Według szacunków ekspertów, nowa ordynacja spowoduje, że realny próg wyborczy może wynieść nawet 16,5 proc.