​Kukiz'15 wygrał w sądzie z kandydatem Konfederacji

Kukiz'15 wygrał w pierwszej instancji z kandydatem Konfederacji do PE Robertem Winnickim ws. rzekomego zainteresowania się problemem roszczeń wobec mienia bezspadkowego przez Kukiz'15 dopiero w czasie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Wyrok nie jest prawomocny.

Zdjęcie Paweł Kukiz /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Chodzi o wpis, który w środę na swoim profilu na Facebooku umieścił Winnicki - kandydat Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy do Parlamentu Europejskiego. Wpis zawiera kalendarium ws. amerykańskiej ustawy JUST Act o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono zwrotu mienia ofiar Holokaustu ich prawowitym właścicielom bądź ich spadkobiercom (Justice for Uncompensated Survivors Today — JUST Act, potocznie zwana ustawą 447).

We wpisie kandydata Konfederacji umieszczono kolejne daty i działania w kraju i USA ws. JUST Act od 2017 roku. W kalendarium dotyczącym roku 2019 roku napisał on, że "K’15 (Kukiz'15 - PAP) nagle się budzi i składa projekt ustawy oraz dogaduje z PiSem pacyfikację tematu ich rękami".

Pozew w trybie wyborczym

Wpis stał się powodem pozwu w trybie wyborczym, gdyż komitet wyborczy wyborców Kukiz'15 stwierdził, że podane są w nim nieprawdziwe informacje. Na dowód przytoczono m.in. wypowiedzi publiczne wiceszefów klubu Kukiz'15: Grzegorza Długiego, Jarosława Sachajki i Tomasza Rzymkowskiego, którzy w 2018 roku wskazywali na potrzebę uchwalenia ustawy dotyczącej mienia bezspadkowego, a także to że członkowie klubu Kukiz'15 7 maja 2019 roku złożyli projekt ustawy "o ochronie własności Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego", który znalazł się we wstępnym harmonogramie 81 posiedzenia Sejmu, które odbyło się w maju, ale ostatecznie ten punkt został zdjęty z porządku obrad po posiedzeniu Prezydium Sejmu, gdzie - jak wskazano - PiS ma większość.

Postanowienie sądu

Sąd Okręgowy w Warszawie - jak czytamy w postanowieniu - stwierdził, że nie ma jakichkolwiek dowodów potwierdzających, że członkowie ruchu Kukiz'15 tematem mienia bezspadkowego zainteresowali się dopiero w kampanii wyborczej oraz że miałoby dojść do jakichkolwiek rozmów między Kukiz'15 a Prawem i Sprawiedliwością dotyczących działań mających na celu "spacyfikowanie" projektu ustawy autorstwa Kukiz'15 nazywanej anty-447.

"Wobec ustalenia, że informacja podana przez uczestnika jest nieprawdziwa, Sąd zakazał uczestnikowi rozpowszechniania takiej informacji" - czytamy w postanowieniu. Ponadto sąd nakazął umieszczenie sprostowania.

Winnicki zapytany, czy będzie się odwoływał od wyroku sądu, odpowiedział, że o samym procesie dowiedział się od PAP.

Projekt ustawy anty-447

Zaproponowany przez Kukiz'15 projekt ustawy zakłada m.in. zakaz prowadzenia negocjacji na temat roszczeń do mienia bezspadkowego ofiar Holokaustu, które byłoby penalizowane. Zgodnie z projektem ustawy, zobowiązywałby on Radę Ministrów do corocznego sprawozdania przed Sejmem i Senatem o podmiotach, które w roku poprzednim wystąpiły z roszczeniami.

Przyjęta przez Kongres USA i podpisana w maju 2018 r. przez prezydenta Donalda Trumpa ustawa o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono (Justice for Uncompensated Survivors Today — JUST Act, potocznie zwana ustawą 447), dotyczy zwrotu mienia ofiar Holokaustu ich prawowitym właścicielom bądź ich spadkobiercom, ale jej zapisy mają głównie symboliczny, deklaratywny charakter.