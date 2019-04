Kukiz'15 wygrał w środę przed Sądem Okręgowym w Warszawie proces w trybie wyborczym z Konfederacją Korwin Braun Liroy Narodowcy. Chodziło o informację, że do Konfederacji "przyłączyły się struktury Kukiz'15" z Zabrza, Bytomia i Gliwic. Postanowienie sądu jest nieprawomocne.

Zdjęcie Kukiz'15 (arch.) /Stanisław Kowalczuk /East News

Konfederacja ma teraz 24 godziny za złożenie ewentualnego odwołania od środowego rozstrzygnięcia.



W poniedziałek szef koła poselskiego Konfederacja, b. poseł Kukiz'15 Jacek Wilk ogłosił, że do Konfederacji dołączają byłe struktury Kukiz'15 w okręgu obejmującym miasta: Zabrze, Bytom i Gliwice. Jego zdaniem, jest to ok. 100 działaczy i sympatyków. Informacja o dołączeniu do Konfederacji "śląskich struktur Kukiz'15" pojawiła się też na facebookowym profilu ugrupowania.

Reklama

Kukiz'15 we wtorek złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek w trybie wyborczym przeciwko Konfederacji. Sąd rozpoznał sprawę w środę. Z treści postanowienia, które poznała PAP, wynika, że stołeczny SO postanowił zakazać Komitetowi Wyborczemu Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy dalszego rozpowszechniania informacji o przystąpieniu do tego komitetu "struktur Kukiz'15".

Nakazał też usunięcie z Facebooka grafiki, którą zamieszczono na profilu ugrupowania w poniedziałek rano. W grafice wymienione zostały podmioty, które tworzą Konfederację: partia KORWiN, Stowarzyszenie Skuteczni posła Piotra Liroya-Marca, Ruch Narodowy, organizacja Pobudka, założona przez Grzegorza Brauna, Federacja dla Rzeczypospolitej posła Marka Jakubiaka, Fundacja Życie i Rodzina Kai Godek oraz właśnie "Struktury Kukiz'15 (Gliwice, Zabrze, Bytom)".

Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał ponadto komitetowi Konfederacji zamieszczenie sprostowania "w postaci ogłoszenia w formie tekstu o tożsamych parametrach graficznych", jak informacja, którą zawarto w facebookowej grafice. Ogłoszenie to - zgodnie z postanowieniem sądu - miałoby widnieć na profilu Konfederacji przez trzy kolejne dni i zawierać następującą treść: "KKW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy oświadcza, że rozpowszechnione przez niego informacje o przystąpieniu podmiotu określanego jako 'Struktury Kukiz'15' do Komitetu Wyborczego Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 r., są nieprawdziwe".

Kukiz'15 w swym pozwie domagał się też, aby sprostowanie tej treści zamieszczone zostało przez Konfederację na pierwszej stronie "Rzeczpospolitej" oraz wpłaty przez nią 5 tys. złotych na rzecz Fundacji im. Brata Alberta. W tej części wniosek Kukiz'15 został przez sąd oddalony.

W uzasadnieniu środowego postanowienia sąd uznał, że informacja o przyłączeniu się "struktur Kukiz'15" do Konfederacji jest nieprawdziwa i "może zakłócać proces wyborczy poprzez dezinformację zwłaszcza mniej świadomych politycznie wyborców".