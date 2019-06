"Panie Terlecki, jeśli rzeczywiście są tacy, którzy, jak pan twierdzi, "aplikują" do PiS, to bierz pan w ciemno, bo z pewnością w ogromnej mierze podwyższą poziom IQ waszego 'zakonu'" – napisał w środę na Facebooku Paweł Kukiz.

Lider ugrupowania Kukiz’15 odniósł się w ten sposób do wypowiedzi wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który stwierdził, że Kukiz’15 się rozsypuje.

"W tej chwili do mnie przychodzą posłowie od Kukiza i aplikują o przyjęcie ich do klubu PiS. Nie podjęliśmy jeszcze takich decyzji. Zastanawiamy się nad tym, co zrobić, czy jakoś podtrzymywać istnienie Kukiz‘15, czy zgodzić się na to, że część jego aparatu politycznego, w tym posłowie, przejdzie do nas" - powiedział w rozmowie z Radiem Kraków przewodniczący klubu PiS.



"Odpowiadając na pytania o mój stosunek do obraźliwych względem K'15 wypowiedzi marszałka Terleckiego... Panie Terlecki... Jeśli rzeczywiście są tacy, którzy - jak pan twierdzi - "aplikują" do PiS, to bierz pan w ciemno, bo z pewnością w ogromnej mierze podwyższą poziom IQ waszego ‘zakonu’" - napisał Paweł Kukiz na Facebooku (plisowania oryginalna).

"Jeśli zaś o mnie osobiście chodzi, to delikatnie powiem - nie dla psa kiełbasa, by nie zacytować ś.p. Lecha Kaczyńskiego i jego słów skierowanych do "dziada".

Dobrego Dnia" - dodał.