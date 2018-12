"W 2019 r. kluczowe będą dla nas wybory do Sejmu" - powiedział Paweł Kukiz. Zaznaczył, że Kukiz'15 chce zdobyć taki wynik, aby być języczkiem u wagi i skłonić zwycięską partię do wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych. "Gdyby doszło do sytuacji takiej, że dostajemy się do parlamentu, natomiast (...) nie jesteśmy języczkiem u wagi - partia władzy nie musi się z nami liczyć, bo ma wyraźną większość - to w tym momencie najprawdopodobniej rzuciłbym mandat po to, by przez cztery lata jeździć po Polsce i edukować obywateli o konieczności przeprowadzenia tych zmian ustrojowych" - podkreślił.

Zdjęcie Paweł Kukiz / Maciej Jarzebinski /Agencja FORUM

"Plan na rok 2019 rok jest jeden - dostać się w takiej liczbie do Sejmu, aby nikt nie mógł samodzielnie rządzić" - powiedział PAP Paweł Kukiz. Zaznaczył, że jego ugrupowanie chce "być języczkiem u wagi" i skłonić w ten sposób zwycięską partię do przyjęcia postulatów forsowanych przez Kukiz'15. "W inny sposób te dwie duże partie władzy nigdy nie zgodzą się na wprowadzenie elementów kontroli obywatelskiej w trakcie trwania kadencji Sejmu" - podkreślił.

"Nie ma takiej opcji, żeby mnie ktokolwiek "kupił" spółkami Skarbu Państwa. Mnie mogą "kupić" jedynie tylko tymi fundamentalnymi zmianami ustrojowymi, jak zmiana ordynacji wyborczej (na jednomandatowe okręgi wyborcze - PAP), jak obligatoryjne dla władz referendum" - zaznaczył Kukiz.

Jak zapewnił, "nigdy nie dążył do tego, żeby w jakikolwiek sposób partycypować w sprawowaniu władzy". "Zawsze dążyłem i dążę do tego, żeby zmienić ustrój na ustrój proobywatelski" - podkreślił.

Według Kukiza referenda są ważne, bo obywatele powinni móc odwołać władze, które - jak mówił - sprawują ją "nazbyt autorytarnie" lub "nazbyt ślamazarnie".

Wiążące dla władz i bezprogowe referenda to jedna z priorytetowych propozycji Kukiz'15. W styczniu posłowie tego ugrupowania złożyli projekt noweli ustawy o referendum lokalnym, która zakłada m.in. zniesienie progu frekwencji (obecnie 30 proc.) i wydłużenie terminu na zebranie podpisów mieszkańców popierających referendum z 60 dni do 6 miesięcy. Według Kukiz'15 referenda byłyby narzędziem kontroli obywatelskiej i pozwoliły cały czas monitorować, co robi władza lokalna. Kukiz'15 jest też zwolennikiem wprowadzenia bezprogowych referendów ogólnopolskich.

Paweł Kukiz zaznaczył, że jego ugrupowanie z całą powagą podejdzie do majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego, "ale kluczem są wybory parlamentarne".

"W tym momencie najprawdopodobniej rzuciłbym mandat"

Odniósł się również do doniesień medialnych, według których, jeśli po następnych wyborach Kukiz’15 znajdzie się w opozycji, to on sam zrezygnuje z polityki. Według Kukiza jest to "bzdura". W rozmowie z PAP przyznał jednak, że gdyby się okazało, iż Kukiz'15 nie będzie miało realnego wpływu na władzę, to on "nie widzi powodu, aby siedzieć w Sejmie".

"Gdyby doszło do sytuacji takiej, że dostajemy się do parlamentu, natomiast (...) nie jesteśmy języczkiem u wagi - partia władzy nie musi się z nami liczyć, bo ma wyraźną większość - to w tym momencie najprawdopodobniej rzuciłbym mandat po to, by przez cztery lata jeździć po Polsce i edukować obywateli o konieczności przeprowadzenia tych zmian ustrojowych" - podkreślił. Ale - jak dodał - "to jest pozostanie w polityce".

Zapytany, jakie będą najważniejsze działania Kukiz'15 dotyczące inicjatyw legislacyjnych w 2019 roku, odpowiedział, że będzie to zainteresowanie jak największej liczby osób wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego instytucji sędziego pokoju, który - zgodnie z inicjatywą Kukiz'15 - rozstrzygałby w uproszczonym postępowaniu sprawy mniejszej wagi - zarówno karne, jak i cywilne. Sędzia pokoju miałby mieć wykształcenie prawnicze i byłby wybierany w wyborach powszechnych.

"To jest nasz priorytet. Jest jakaś nadzieja, że jeszcze w tej kadencji Sejmu rozpoczną się prace nad przygotowanie wprowadzenia tej instytucji w życie" - powiedział.