"Zastanawiam się, czy Kukiz'15 nie powinien "pożyczyć" Nowoczesnej jednego posła. Po co? A po to, żeby mogli utrzymać w Sejmie swój Klub. Poważnie" - napisał na Facebooku Paweł Kukiz.

We wtorek klub parlamentarny PO zmienił nazwę na Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Dołączyło do niego siedmiu posłów Nowoczesnej: Kamila Gasiuk-Pihowicz, Marek Sowa, Michał Jaros, Paweł Kobyliński, Kornelia Wróblewska, Elżbieta Stępień, Krzysztof Truskolaski oraz Piotr Misiło, który kilka dni temu został wykluczony z Nowoczesnej.



Tym samym rozpadł się klub .N, do istnienia którego konieczne jest 15 posłów.



Pomoc Nowoczesnej w utrzymaniu klubu rozważa Paweł Kukiz. "Zastanawiam się, czy Kukiz'15 nie powinien "pożyczyć" Nowoczesnej jednego posła. Po co? A po to, żeby mogli utrzymać w Sejmie swój Klub. Poważnie" - napisał na Facebooku Kukiz.



"Widzicie ten kanibalizm, tę zachłanność POPiS-u, cwaniactwo starych kumpli od czasów "okrągłego stolca", którzy niewiele się od siebie różniąc udają różnice i "rywalizują" pomiędzy sobą tylko i wyłącznie o spółki skarbu państwa, apanaże i profity z tytułu sprawowania władzy, o dobrze płatną "pracę" dla swoich rodzin i partyjnych kumpli i nazywają to "demokratyczną rywalizacją dla dobra Obywateli"? Widzicie to? Widzicie ich PZPR-owską, postkomuszą zachłanność - zeżreć wszystko, co sie rusza? Serio zastanawiam się nad tym "wypożyczeniem" posła" - czytamy we wpisie.

Kukiz tłumaczy, że mógłby to zrobić "choćby po to, aby przez chwilę Schetyna nie chodził w glorii, że mu się po raz kolejny udało najeść do syta prawie za darmo. Najeść za jakiś ochłap dla Pihowicz i jej skundlonych 'towarzyszy". Dla takich samych kundli, jak te, które odeszły z K'15 mamione przez PiS wizją spółek i politycznych "karier". Kundli, które sprzedały wyborców za własny tyłek" - napisał.



Kukiz zapytał swoich followersów na Facebooku, czy powinien "pożyczyć" posła Nowoczesnej "aby tym wszystkim pewnym siebie POPiS-owym kanibalom choć na chwilę żarłoczność odbiła się czkawką? :-) I żeby choć przez chwilę ci wszyscy "posłowie", ci zdrajcy, którzy opuścili macierzyste Kluby poczuli się śmieciami i zdrajcami?".



Zaznaczył też, że nie "szykuje żadnego sojuszu" a "do Nowoczesnej mu daleko".