Kup książkę, pomóż Julce

Olga Tokarczuk, Robert Biedroń, Remigiusz Mróz, Paulo Coelho, Joanna Czeczott, Jakub Ćwiek i ks. Adam Boniecki z Anną Goc to tylko część autorów, których książki ze specjalnymi dedykacjami czy autografami znajdziecie na aukcjach wspomagających zbiórkę na rzecz 7-letniej Julki. Są tam też voucher na wypoczynek w hotelu Diune w Kołobrzegu, zdjęcie autorstwa dziennikarza Interii Marcina Ogdowskiego czy portret Filipa Nowobilskiego znanego z youtube’a jako Duży w Maluchu.

7-letnia Julia

Trwa zbiórka na leczenie Julii na siepomaga.pl



Na fanpage’u "Aukcje dla Julki" oraz bezpośrednio na Allegro Charytatywni można znaleźć wszystkie pozycje, więc jeśli szukacie wyjątkowej lektury, warto zajrzeć właśnie tam.

"Złośliwy guz pnia mózgu", "kilka tygodni życia", "wskazane leczenie paliatywne" - niemal dwa lata temu te słowa na zawsze zmieniły życie Julii i jej rodziców. Jednak zamiast się poddać, postanowili walczyć. Najpierw w Polsce, później w Londynie, Monterrey (Meksyk). Dzięki operacji i specjalistycznym zabiegom dziś guz jest stabilny, jednak aby móc kontynuować leczenie, potrzeba jeszcze ponad 200 tysięcy złotych. Na ten cel zostaną przeznaczone pieniądze z aukcji prowadzonych w portalu Allegro Charytatywni.

- Książki przekazali nam nasi przyjaciele - autorzy, przedstawiciele wydawnictw i instytucji kultury. Większość z nich ma wpisane specjalne, bardzo wzruszające dedykacje - mówi koordynator akcji Agnieszka Łopatowska. - Oprócz nich do kupienia są voucher do Diune Hotel***** & Resort w Kołobrzegu, poruszające zdjęcie dziennikarza Marcina Ogdowskiego z Afganistanu i piłka z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Akcję wspiera też youtuber Duży w Maluchu, czyli Filip Nowobilski, który przekazał nam swój portret autorstwa Przepiórki Pazurem.

Książki dla każdego...

Dzięki uprzejmości autorów i innych osób wspierających akcję, na licytacje trafiły m.in.:



...pieniądze na leczenie dla Julii

Pieniądze za wylicytowane książki trafią na konto fundacji "Nasze Dzieci", która działa przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka. Dzięki nim będzie można kontynuować, wyjątkowo w tym wypadku kosztowne, leczenie. Glejak mózgu typu DMG jest bowiem wyjątkowo złośliwym i trudnym w leczeniu guzem. Do tej pory Julia poddawana była chemioterapii, radioterapii i immunoterapii, które zahamowały jego rozwój. Kupując książki lub dokonując wpłaty na konto Julii (76 1240 1109 1111 0010 1163 7630) można "kupić" Julce czas - spokojne dni, tygodnie i miesiące. Dzięki nim dziewczynka może chodzić do szkoły i w miarę możliwości cieszyć się dzieciństwem, a jej rodzice szukać terapii, która - w co gorąco wierzymy - pozwoli nie tylko zahamować rozwój choroby, ale całkowicie ją zwalczyć.

Zachęcamy do licytacji i do wsparcia zbiórki!

Zbiórka: https://www.siepomaga.pl/juliapotocka

Fan page: https://www.facebook.com/aukcjedlajulki

Allegro: https://charytatywni.allegro.pl/listing?charityOrganizationPurposeId=5599

Zdjęcie 7-letnia Julia