"Sprowokowali Jarka! Jak tak powiedział Jarek, to na pewno miał rację. Niech ci, którzy go prowokują, spadają na drzewo" - w ten sposób kuzyn prezesa PiS Jan Maria Tomaszewski komentuje słowa Jarosława Kaczyńskiego o "chamskiej hołocie".

Zdjęcie Jarosław Kaczyński i Jan Maria Tomaszewski /Jacek Dominski/ /Reporter

Podczas sejmowej debaty nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra zdrowia Jarosław Kaczyński nazwał opozycję "chamską hołotą". Słowa prezesa PiS wywołały oburzenie, a lider PO Borys Budka domaga się przeprosin.



Kaczyńskiego bronią politycy PiS. Do tego kręgu dołączył też Jan Maria Tomaszewski, kuzyn prezesa i doradca zarządu TVP do spraw Teatru Telewizji.



"Sprowokowali Jarka! Jak tak powiedział Jarek, to na pewno miał rację. Niech ci, którzy go prowokują, spadają na drzewo. Jak opozycja prowokuje Jarka i jak Jarek tak powiedział, to znaczy, że tak miało być. Żeby go sprowokować, naprawdę coś ostro musiało być... " - stwierdził w rozmowie z "Super Expressem".

Tomaszewski radzi Budce, by "zajął się swoimi sprawami".



"Cóż, o tej drugiej stronie można tak powiedzieć: 'niezbadana dusza chama'"- stwierdził Tomaszewski.