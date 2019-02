Nie było podstaw do stawiania zarzutów Wojciechowi Kwaśniakowi, zatrzymanie nie było zasadne, podobnie jak zastosowane środki zapobiegawcze. Szczeciński sąd ogłosił postanowienie ws. zażaleń byłego wiceszefa Komisji nadzoru Finansowego, który jest podejrzany o niedopełnienie obowiązków w sprawie nadzoru nad SKOK Wołomin, co spowodowało ponad 1,5 mld zł szkodę. "Mam ogromną satysfakcję" - podkreślił w rozmowie z reporterem RMF FM Wojciech Kwaśniak. Jak dodał, rozważa kroki prawne przeciwko Zbigniewowi Ziobrze, Bogdanowi Święczkowskiemu i Grzegorzowi Biereckiemu, którzy ostro i jednoznacznie wypowiadali się w jego sprawie.

Zdjęcie Były wiceszef Komisji Nadzoru Finansowego Wojciech Kwaśniak / Marcin Bielecki /PAP

Kwaśniak w rozmowie z RMF FM stwierdził, że decyzja sądu potwierdza to, o czym mówił od samego początku. "Ja w tej sprawie nie muszę się niczego wstydzić, że będą się ostatecznie wstydzić te osoby, które doprowadziły do tego skandalu, który dotyczy nie tylko mnie" - tłumaczył.



"Oczekiwałbym, żeby te osoby publiczne - poczynając od ministra sprawiedliwości i prokuratora krajowego czy byłego prezesa kasy krajowej SKOK senatora Biereckiego, którzy wypowiadali się w sposób skandaliczny na temat tego, co mnie spotkało, że będą potrafili w tej sytuacji odpowiednio się zachować" - dodał Kwaśniak w rozmowie z reporterem RMF FM.

Reklama

Wojciech Kwaśniak nie musi wpłacać wysokiego poręczenia majątkowego w kwocie kilkuset tysięcy złotych. Może, wbrew wcześniejszej decyzji prokuratury, wrócić do wykonywania pracy w Narodowym Banku Polskim. Będą mu też zwrócone wszystkie zabrane przedmioty, m.in. telefon. Kwaśniak nie będzie się też już musiał meldować w komisariacie policji - miał zarządzony dozór.



"Rozstrzygnięcie sądu całkowicie deprecjonuje, by nie powiedzieć, że kompromituje oświadczenia składane przez Prokuratora Generalnego Ziobrę i Prokuratora Generalnego Święczkowskiego 6 grudnia, kiedy przesądzili o winie nie tylko pana Wojciecha Kwaśniaka, ale wszystkich pozostałych 6 zatrzymanych osób" - podkreślił w rozmowie z RMF FM adwokat Kwaśniaka Jerzy Naumann.