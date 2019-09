- Wydaje się, że teka rolnictwa jest niezagrożona. "Wydaje się", bo oficjalna prezentacja jeszcze nie nastąpiła - mówi Interii minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Minister potwierdził, że tą teką zainteresowane są też Bułgaria i Włochy.

Ursula von der Leyen będzie nową szefową Komisji Europejskiej, ale wciąż nie wiadomo, jaka teka trafi w ręce Polski. Wszystko wskazuje na to, że będzie to obszar rolnictwa, a polskim komisarzem zostanie Janusz Wojciechowski. Przekonany do takiego obrotu sprawy jest minister Kwieciński.



- Już wiemy, że obszar, który otrzymujemy to rolnictwo. Szalenie ważny, bo finansowo najwięcej waży w budżecie UE. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie na rolnictwo w nowej perspektywie będzie przeznaczonych najwięcej pieniędzy. Dla Polski, największego beneficjenta, jest to ważny obszar - powiedział Interii.

Problem w tym, że zakusy na ten obszar mają też Włosi i Bułgarzy. Polska nieco pospieszyła się z ogłoszeniem tej informacji, gdyż większość państw negocjacje wciąż utrzymuje w tajemnicy.

- Proszę pamiętać, że to obszar, którego Polska jeszcze nie miała. Wydaje się, że obszar rolnictwa jest niezagrożony. "Wydaje się", bo oficjalna prezentacja jeszcze nie nastąpiła. Miało to nastąpić w tym tygodniu, ale wszystko wskazuje na to, że będzie to miało miejsce w przyszłym. Z kolei pod koniec miesiąca odbędą się przesłuchania wszystkich kandydatów, również naszego - zaznaczył Kwieciński.

W sobotę odbędzie się rada programowa Prawa i Sprawiedliwości, podczas której mają zostać zaprezentowane nowe propozycje. Wydaje się, że będą one dotyczyły obszaru, którym zajmuje się resort Kwiecińskiego.



- Najnowszy program Prawa i Sprawiedliwości będzie dużą uwagę zwracał na inwestycje i rozwój, więc to oczywiste, że nasz resort będzie odpowiedzialny za te programy. Nawet jeśli znam szczegóły, to nie będę o nich opowiadał, bo ten przywilej należy do szefa - powiedział Kwieciński.

Minister zapewnił też, że do końca tej kadencji jego resort dokończy reformę OFE. - Jesteśmy absolutnie na końcówce. Praktycznie te prace, w ramach rządu, zakończyliśmy - podkreślił Kwieciński.

