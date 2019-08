1 / 3

W czwartek ok. godz. 13.15 w Zakopanem w rejonie Giewontu odnotowano groźne zjawiska burzowe oraz towarzyszące im silne wyładowania. W wyniku uderzeń piorunów poszkodowanych zostało ok. 150 osób. Po polskiej stronie Tatr zginęły cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Po słowackiej stronie gór zginął jeden mężczyzna. Rannych przewieziono do szpitali w Zakopanem, Nowym Targu, Krakowie, Myślenicach, Suchej Beskidzkiej, część z nich opuściła placówki.