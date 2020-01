Lewica: Będzie doniesienie do prokuratury na prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie

Przedstawiciele klubu Lewicy zapowiadają złożenie doniesienia w sprawie bezprecedensowego ich zdaniem postępowania prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego. Przełożony sędziego Pawła Juszczyszyna wycofał jego delegację do Warszawy uniemożliwiając mu tym samym, jak poinformowało CIS, dostęp do poparcia dla KRS.

We wtorek przed południem sędzia Paweł Juszczyszyn opuścił Kancelarię Sejmu, gdzie miał dokonać oględzin list poparcia do KRS. Jak poinformowało Centrum informacyjne Sejmu wycofanie przez prezesa Sądu Rejonowego w Olszynie delegacji do Warszawy sędziemu Juszczyszynowi uniemożliwiło przedstawienie żądanych list.

Wiceprzewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek ocenił na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie, że mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu. "Otóż prezes sądu w Olsztynie przerywa swój urlop tylko po to, żeby wycofać dzień wcześniej wydaną zgodę sędziemu Juszczyszynowi na przyjazd do Warszawy" - podkreślił.

Według niego, działania prezesa olsztyńskiego sądu "są absolutnie skandaliczne". "Nie ma prawa w żadnym cywilizowanym kraju prezes sądu, ani inny sędzia, do ingerencji w merytoryczne postępowanie sądowe innego sędziego. Z tego powodu klub Lewicy złoży doniesienie do prokuratury na prezesa sądu olszyńskiego" - poinformował Śmiszek.

"Uważamy, że jest to bezprecedensowa sytuacja, w której niezależny sędzia ma utrudniane postępowanie, czy swoje czynności procesowe, przez swojego zwierzchnika" - dodał.

Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie i zarazem członek KRS Maciej Nawacki o godzinie 6.30 wysłał do sądu odręcznie napisane zarządzenie, że anuluje zgodę na wyjazd do Warszawy Pawła Juszczyszyna. Prezes kilka godzin później poinformował, że przerywa urlop - poinformował we wtorek rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie.