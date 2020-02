Lewica rozpoczęła współpracę z niemiecką SPD

Klub parlamentarny Lewicy rozpoczął w poniedziałek współpracę z Socjaldemokratyczną Partią Niemiec. Do spotkania przedstawicieli obu ugrupowań doszło w Sejmie, a kolejne planowane jest wiosną w Berlinie.

Zdjęcie Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski /Andrzej Iwańczuk/Reporter /East News

Jak powiedział po spotkaniu w Sejmie szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, polscy posłowie spotkali się w poniedziałek z trójką parlamentarzystów do niemieckiego Bundestagu: skarbnikiem SPD Dietmarem Nietanem, byłą sekretarz stanu w ministerstwie pracy i spraw społecznych Yasmin Fahimi i członkinią komisji spraw zagranicznych Bundestagu Aydan Ozoguz.

"Podczas spotkania omówiliśmy możliwość współpracy klubu parlamentarnego Lewicy z klubem parlamentarnym SPD w Bundestagu. Rozmawialiśmy o współpracy bilateralnej pomiędzy nową partią, która powstaje z połączenia Wiosny i SLD, czyli Nowej Lewicy, a także rozmawialiśmy o możliwości współpracy w obszarach naszych think tanków, czyli fundacji im. Friedricha Eberta i Instytutu Myśli Demokratycznej oraz Centrum im. Ignacego Daszyńskiego" - poinformował Gawkowski.

Przyznał, że część spotkania dotyczyła tematów stricte politycznych. "Omówiliśmy m.in. jak Polska jest postrzegana dzisiaj przez niemieckich parlamentarzystów, czy sprawy Polski są jednymi, którymi się w Niemczech interesują. Usłyszeliśmy odpowiedzi, które nas zaniepokoiły, bo okazuje się, że Niemcy dostrzegają, że mamy do czynienia w Polsce z tworzeniem prawa, które jest kwestionowane przez instytucje Unii Europejskiej" - powiedział.

Wśród innych tematów była także polityka senioralna i reformy systemu emerytalnego.

"Cztery lata kibicowali"

Gawkowski przyznał, że planowane są także kolejne spotkania Lewicy i SPD m.in. na przełomie marca i kwietnia w Berlinie.

"Delegaci SPD podczas spotkania podkreślali, że współpraca z klubem Lewicy jest dla nich bardzo ważna, cieszą się, że Lewica wróciła do Sejmu, liczyli na to, cztery lata kibicowali i dzisiaj my tę współpracę zacieśniamy" - podkreślił.

Klub Lewicy na spotkaniu oprócz Gawkowskiego reprezentowali m.in. wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka i członek komisji spraw zagranicznych Andrzej Szejna.

Druga siła w Niemczech

SPD to druga po CDU/CSU siła w niemieckim Bundestagu. W wyborach w 2017 roku uzyskała wynik 20,5 proc., co przełożyło się na 153 mandaty w 709 mandatowym parlamencie.

Wspólnie z CDU/CSU współtworzy czwarty rząd kanclerz Angeli Merkel. Ze strony SPD zasiada w nim m.in. Heiko Maas jako minister spraw zagranicznych.