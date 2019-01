Trzeba powołać po wyborach, składającą się nie tylko z polityków, "komisję prawa i sprawiedliwości", która powinna zająć się "rozliczeniem całościowym rządów Prawa i Sprawiedliwości" - powiedział w środę prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zdjęcie Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz /Stefan Maszewski /Reporter

Lider ludowców był pytany w środę w TVN24, czy w kontekście ujawnionego przez "Gazetę Wyborczą" nagrania rozmowy prezesa PiS z austriackim biznesmen dot. budowy wieżowców w Warszawie, PSL poparłoby ewentualne pomysły powołania komisji, która miałaby zająć się wyjaśnieniem tej sprawy.

Reklama

"Nic z tych pomysłów w tej kadencji nie przejdzie. Uważam, że trzeba powołać po wyborach całościową komisję "prawa i sprawiedliwości", która będzie składała się nie tylko z polityków" - powiedział. Według niego, komisja taka miałaby zająć się "rozliczeniem całościowym rządów Prawa i Sprawiedliwości". Miałaby - dodał - "przywrócić prawo i sprawiedliwość".

Pytany, czy miałby to być komisja z uprawnieniami śledczymi, Kosiniak-Kamysz stwierdził, że komisje śledcze nie zdają egzaminu, a komisja, o której on mówi, "to zupełnie nowy pomysł".



"Komisja z uprawnieniami śledczymi, obudowana prawnikami, nie prowadzona tylko i wyłącznie przed kamerami i w gmachu Sejmu, ale posiadająca bardzo mocne kompetencje, która mogłaby formułować wnioski do prokuratury" - mówił Kosiniak-Kamysz o proponowanej komisji.

Jej celem, dodał lider PSL, miałoby być "przywrócenie porządku prawnego, podziału władz w Polsce, władzy sądowniczej niezależnej od władzy wykonawczej".