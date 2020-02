Lider PSL wzywa prezydenta do weta w sprawie 2 mld dla TVP

Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, która doprowadzi do przekazania TVP i Polskiemu Radiu blisko 2 mld złotych. Opozycja chce, by te pieniądze zostały przeznaczone dla chorych na raka.

Zdjęcie Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w Sejmie. / Tomasz Gzell /PAP

Sejm opowiedział się w ubiegły czwartek przeciwko uchwale Senatu o odrzuceniu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej, która zakłada rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia.

Kosiniak-Kamysz zaapelował na wtorkowej konferencji prasowej do prezydenta o zawetowanie noweli i przedstawił gotowy do złożenia takiego podpisu dokument, żeby - jak powiedział - pomóc prezydentowi podjąć decyzję.

Apelują "wszystkie partie opozycyjne"

Lider PSL zaznaczył, że o weto apelują "już wszystkie partie opozycyjne". "Opozycja jest tutaj w porozumieniu, jest zjednoczona w działaniu na rzecz przekazania tych pieniędzy dla chorych na choroby nowotworowe w najtrudniejszej sytuacji, na szybką diagnostykę" - dodał.

Kosiniak-Kamysz zapowiedział też złożenie w Senacie poprawki do budżetu na 2020 r., aby prawie 2 mld zł zostały przekazane - jak mówił - "nie na telewizję rządową, tylko na onkologię". "My różnimy się od innych nie tylko tym, że mówimy o tych sprawach, ale realizujemy" - zaznaczył prezes PSL.